Más de 500 jóvenes retiran ocho toneladas de basura del arroyo Jukyrymí

Este fin de semana, unos 500 estudiantes participaron en la limpieza del arroyo Jukyrymí en la ciudad de Itauguá, durante una jornada ambiental denominada “Ñañangareko Ysyryre” (Cuidemos nuestro arroyo).

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Desde la organización juvenil, informaron que, tras las tareas, fueron retiradas ocho toneladas de basura acumuladas en el cauce hídrico y en las zonas aledañas.

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Los trabajos consistieron en la recolección, y clasificación de residuos, como también en la concienciación sobre el medio ambiente.

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Buscan promover la educación ambiental y generar conciencia

La iniciativa forma parte de un plan impulsado por la Gobernación del Departamento Central que tiene como objetivo promover la educación ambiental y generar conciencia sobre el impacto que tienen los residuos en los ecosistemas locales y en la calidad de vida de la población, según explicaron los organizadores.

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“Lo importante de todo lo realizado, es que se logró retirar una importante cantidad de basura, y de paso se realizó jornadas de concienciación medioambiental para hablar acerca de la importancia del cuidado del medioambiente”, explicaron desde la organización.

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Los organizadores destacaron el compromiso demostrado por los estudiantes, quienes trabajaron de manera coordinada para mejorar las condiciones del arroyo, considerado un recurso importante para la comunidad.

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La participación activa de la juventud, mencionaron que constituye un factor clave para impulsar acciones de protección ambiental y fomentar la preservación de los recursos naturales para las futuras generaciones.