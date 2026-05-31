Puerto Antequera se une al Día Nacional de Lucha contra el Maltrato, Abuso Sexual y Laboral de Niñas, Niños y Adolescentes

La actividad incluyó marcha, caminata y charlas educativas impulsadas por la Catequesis de la Comunidad Sagrada Familia y Virgen de Fátima junto a catequizandos y padres de familia, de la ciudad de Puerto Antequera, departamento de San Pedro.

Durante la jornada, participantes recorrieron las calles de la comunidad con mensajes de sensibilización contra el abuso y acoso sexual hacia niñas, niños y adolescentes.

Padres de familia acompañaron la movilización en una muestra de apoyo a la protección y defensa de los derechos de la niñez.

Charlas educativas y dinámica del semáforo

Además de la caminata, se realizaron espacios de orientación y prevención con apoyo de profesionales.

Una psicóloga desarrolló dinámicas educativas con los niños, entre ellas la denominada “Dinámica del Semáforo”, orientada a enseñar señales de alerta y mecanismos de protección frente a situaciones de abuso.

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Campaña nacional “Todos Somos Responsables”

La actividad se enmarca dentro de la campaña nacional #TodosSomosResponsables – Edición 2026, impulsada por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

El objetivo es fortalecer la prevención, detección temprana y denuncia de situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Una fecha para crear conciencia

Cada 31 de mayo se recuerda en Paraguay el Día Nacional de Lucha contra el Maltrato, Abuso Sexual y Laboral de Niñas, Niños y Adolescentes, establecido por decreto.

Bajo el lema “Escuchále, creéle, los monstruos existen. El silencio te hace cómplice del abusador”, la campaña busca generar conciencia y promover la denuncia ante cualquier señal de violencia o abuso infantil.