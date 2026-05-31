Ruta PY 19 sigue generando reclamos por baches, falta de señalización y lentitud en las reparaciones

Los usuarios denuncian la presencia de peligrosos baches, falta de señalización y el lento avance de los trabajos de reparación, situación que incrementa el riesgo de accidentes, especialmente durante la noche y en días de lluvia.

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Los sectores más críticos se encuentran en las inmediaciones de la colonia Mburica, distrito de Tacuaras, y en el kilómetro 30, en el desvío a San Juan de Ñeembucú, donde profundos pozos obligan a los conductores a realizar peligrosas maniobras para evitar daños a sus vehículos.

Otro tramo que genera preocupación es el comprendido entre la rotonda de Alberdi y la localidad de Villa Oliva, donde el pavimento presenta importantes deterioros pese a las intervenciones realizadas en los últimos meses.

Ante esta situación, los intendentes de los distritos de la zona norte de Ñeembucú habían solicitado formalmente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) una intervención urgente en los puntos más afectados de la carretera.

El intendente de Alberdi, Nicolás Sotelo (ANR), confirmó que el pedido fue realizado en conjunto con la intendenta de Villa Oliva, Eusebia Musa (ANR), y el intendente de Villa Franca, Rodrigo Leguizamón (ANR).

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“Nosotros, los tres intendentes de la zona norte de Ñeembucú, Eusebia Musa, Rodrigo Leguizamón y yo, habíamos hecho un pedido al MOPC para el arreglo de la ruta PY 19 debido al deterioro que veníamos observando en varios sectores”, expresó el jefe comunal.

Sotelo señaló además que existe preocupación por la lentitud con que se ejecutan los trabajos a cargo del Consorcio Central Vial, integrado por las empresas DC Ingenieria S.A,Vialtec S.A,T.R Construcciones S.Ae Iniciativas Constructivas S.A.

“Resulta que el trabajo de la empresa avanza muy lento, lo que genera permanentes quejas de los usuarios de esta ruta”, manifestó.

Las críticas también apuntan a la falta de señalización horizontal en extensos sectores del trayecto.

Conductores indicaron que la ausencia de líneas demarcatorias en varios tramos de la ruta dificulta la circulación nocturna y reduce considerablemente la seguridad vial.

“De noche es muy oscuro y uno puede desorientarse porque no se observan las líneas ni las advertencias sobre los sectores dañados”, comentó un automovilista que utiliza frecuentemente la vía.

Reparación en puerta

Por su parte, el jefe del Distrito 12 del MOPC en Ñeembucú, ingeniero Pedro Antero, explicó que los tramos ubicados en Mburica y en el desvío a San Juan de Ñeembucú están bajo responsabilidad directa de la cartera estatal.

El funcionario informó que durante la próxima semana llegarán a la zona operarios y equipos de la planta asfáltica de Itauguá con el objetivo de intervenir los sectores identificados como más peligrosos.

Según indicó, los trabajos se concentrarán inicialmente en la reparación de los baches de mayor profundidad para garantizar mejores condiciones de transitabilidad mientras avanzan las obras previstas en el corredor vial.

Los usuarios esperan que las intervenciones anunciadas permitan reducir los riesgos y mejorar la circulación en una ruta considerada estratégica para la conexión del departamento de Ñeembucú con el resto del país.