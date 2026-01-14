Ruta PY19, con solo cuatro años, ya requiere reconstrucción por sectores

La ruta PY19 es la conexión más rápida entre Pilar y Asunción. Significa un ahorro de 110 km en comparación con la ruta PY04, que tiene 350 km desde Pilar hasta Asunción.

Lea más: https://www.abc.com.py/policiales/2024/10/19/video-grave-accidente-en-la-ruta-py19-deja-a-una-mujer-gravemente-herida/

La vía, que hace apenas cuatro años fue inaugurada, en un trayecto de 78 km, entre los distritos de Villa Oliva y Alberdi, se encuentra en estado crítico y representa un peligro para quienes la utilizan a diario. Afecta principalmente a las compañías Zanjita, Yvy Pohýi y San Juan, de Villa Oliva.

La construcción de la ruta asfaltada se inició en 2015, durante la administración del entonces presidente Horacio Manuel Cartes Jara, y fue inaugurada en 2021. Actualmente muestra un deterioro grave que genera preocupación de transportistas, productores y automovilistas.

El tramo más comprometido se localiza en el distrito de Villa Oliva, donde abundan baches, pozos, grietas profundas, hundimientos y banquinas destruidas, además de desniveles peligrosos en las cabeceras de varios puentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ruta PY19

La ruta fue construida inicialmente por Heisecke SA, propiedad de José Luis Heisecke, con una inversión de G. 230.761 millones, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Sin embargo, la ejecución de la obra estuvo marcada por retrasos, sobrecostos y fallas estructurales, que derivaron en contratos adicionales y nuevas licitaciones para su reparación y mantenimiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante el progresivo deterioro del tramo Villeta–Alberdi, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó en 2024 un proyecto de obras de rehabilitación y mantenimiento de la ruta al Consorcio Central Vial, integrado por DC Ingeniería, Vialtec, TR Construcciones e Iniciativas Constructivas. No obstante, gran parte del recapado realizado entre el distrito de Villeta (departamento Central) y Yvy Pohýi ya presenta visible deterioro y fue nuevamente marcado para tareas de bacheo, lo que refuerza las críticas negativas sobre la calidad de los trabajos.

Lea más: Ruta une a Pilar, Villa Franca, Villa Oliva y Alberdi

Conductores aseguraron que transitar por la PY19 implica un riesgo permanente y advirtieron que el mal estado del camino podría derivar en accidentes con resultados lamentables, como los ocurridos en la ruta PY08 en el tramo que une los departamentos de San Pedro y Concepción.

Pedido sin respuesta

El concejal departamental Alberto Ghiringhelli (PLRA) manifestó que la Junta Departamental de Ñeembucú solicitó en reiteradas ocasiones informes detallados al MOPC sobre el estado de la ruta y las tareas de mantenimiento, en especial el bacheo y la limpieza de la franja de dominio.

“Nunca tuvimos respuesta”, denunció.

Será necesario reconstruir

Por otra parte, el ingeniero Fernando Martínez, representante del Consorcio Central Vial, señaló que se encuentran interviniendo los sectores más críticos de la ruta. Aseguró que en un plazo aproximado de cinco meses la zona debería presentar mejores condiciones.

Reconoció, sin embargo, que en varios puntos será necesaria la reconstrucción total de la ruta debido a deficiencias en la base, trabajos que demandarán tiempo y mayores recursos.

Mientras continúan las reparaciones, la ruta PY19 sigue siendo motivo de preocupación para la ciudadanía, que reclama soluciones definitivas antes de que el deterioro derive en hechos lamentables.