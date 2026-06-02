Aumentan las consultas por cuadros respiratorios en Ñeembucú

En las últimas semanas se registró un aumento sostenido de consultas en el Hospital Regional de Pilar y en otros establecimientos sanitarios, mientras continúan las campañas de vacunación contra la influenza para prevenir complicaciones.

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Según informó el director de la Duodécima Región Sanitaria, el doctor Jorge Arnaldo Espínola, los servicios de salud vienen registrando un importante aumento de pacientes con síntomas respiratorios.

“Tenemos un aumento sostenido de consultas por síntomas respiratorios en todos los servicios”, señaló el profesional, al tiempo de confirmar la detección de casos de influenza A en el departamento.

El médico explicó que, hasta el momento, los pacientes diagnosticados con la enfermedad han evolucionado favorablemente y no se registraron casos que requirieran internación en unidades de terapia intensiva.

“Gracias a Dios, hasta ahora no he recibido reportes de personas que hayan necesitado terapia intensiva. Son pacientes que están siendo tratados de manera ambulatoria”, manifestó.

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Más de 16 mil vacunados

El doctor Jorge Espínola destacó que la campaña de inmunización contra la influenza continúa desarrollándose en todo el departamento.

Indicó que la región sanitaria recibió 26.000 dosis de vacunas, de las cuales ya fueron aplicadas más de 16.000.

“El acompañamiento de la comunidad es fundamental. La vacunación es la mejor herramienta para prevenir complicaciones, especialmente en los adultos mayores”, expresó.

Añadió que los trabajos se realizan mediante puestos fijos instalados en hospitales, centros y puestos de salud, además de brigadas móviles que visitan a personas encamadas o con dificultades para trasladarse hasta los servicios sanitarios.

Alertan sobre el botulismo

El director regional también se refirió a la alerta epidemiológica emitida recientemente por el Ministerio de Salud tras la confirmación de casos de botulismo en el país.

En ese sentido, recomendó extremar los cuidados en la manipulación y conservación de alimentos, especialmente los productos enlatados y conservas caseras.

“Es importante reforzar las medidas de higiene y los cuidados en la elaboración y conservación de alimentos. Vamos a intensificar las charlas educativas y los controles preventivos teniendo en cuenta la alerta epidemiológica vigente”, advirtió.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población a vacunarse contra la influenza y acudir de manera oportuna a los servicios de salud ante la aparición de fiebre, tos, congestión o dificultades respiratorias.