Jubilados municipales denuncian tres meses sin cobrar y exigen intervención de la Caja

Representantes de jubilados y pensionados municipales se congregaron este martes frente a la sede de la Caja de Jubilados Municipales para reclamar el pago de sus haberes, los cuales adeudan desde hace tres meses.

La manifestación, que incluyó un simbólico homenaje con velas a los compañeros fallecidos durante este tiempo de lucha, puso en evidencia la crítica situación que atraviesa el sector.

Rita Duarte, presidenta de la Asociación Paraguaya de Jubilados y Pensionados Municipales, fue tajante al señalar que la falta de pagos es solo la punta del iceberg de una gestión cuestionada.

“Nosotros queremos cobrar y queremos la intervención de la Caja, que fue siempre nuestro clamor”, apuntó Duarte. La dirigente explicó que el colectivo vive en una constante “carencia” y que la situación se ha vuelto insostenible para miles de familias que dependen de estos ingresos para subsistir.

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Duarte remarcó que el problema no es reciente, pues los jubilados llevan más de dos años inmersos en un estado de angustia e incertidumbre, mientras denuncian una falta de acción contundente por parte de las autoridades de la institución.

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“Esta gente (autoridades de la institución) está usufructuando todos los beneficios de la Caja y nosotros hambreados. Somos más de 2.600 jubilados que estamos afectados por esta situación”, denunció con firmeza.

El acto de protesta concluyó con un homenaje a quienes perdieron la vida esperando una solución. “Las velas son en homenaje a quienes ya nos dejaron en este tiempo de lucha, en este estado de rebeldía”, concluyó Duarte, reiterando que las medidas de presión continuarán hasta que se garantice el derecho al cobro y se transparente el manejo de la entidad.