San Juan Bautista: condenan a 10 años de cárcel a un hombre por abuso sexual en niños

La denuncia fue presentada durante el año 2023 ante el Ministerio Público, en la unidad a cargo de la agente fiscal Mirtha Valle, de San Juan Bautista, Misiones.

Según los antecedentes del caso, familiares de una menor de edad acudieron a la Fiscalía para denunciar que la niña habría sido víctima de abuso sexual por parte de su padrastro.

Tras dicha denuncia, la agente fiscal inició la investigación del caso e imputó al padrastro de 48 años por los delitos de abuso sexual contra menores, coacción sexual y violación.

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Durante el juicio, la representación fiscal sostuvo su acusación mediante la presentación de pruebas documentales, periciales y testimoniales.

Los elementos incorporados por el Ministerio Público se consideraron determinantes para acreditar la existencia de los hechos investigados y la responsabilidad penal del acusado.

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Luego de analizar los argumentos expuestos por la fiscalía y valorar las pruebas producidas en el transcurso del juicio, el Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas Cynthia Marecos, Cynthia Vega y Patricia Maidana, resolvió por unanimidad condenar al imputado a 10 años de pena privativa de libertad.

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Desde la unidad fiscal interviniente, se destacó que la sentencia reafirma el compromiso del Ministerio Público con la defensa de la legalidad y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, promoviendo la sanción de quienes cometen delitos que atentan contra la autonomía sexual.

El condenado deberá cumplir la pena impuesta en la Penitenciaría Regional de Misiones.