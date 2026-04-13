Nacionales
13 de abril de 2026 - 12:12

Condenan a 30 años de cárcel a hombre por feminicidio y aborto en Misiones

Integrantes del Tribunal Penal de Sentencia, Patricia Elena Maidana (presidenta); Cynthia Lorena Mareco y Cynthia Vega Martínez.
El Tribunal Penal de Sentencia conformado por los abogados Patricia Elena Maidana (presidenta), Cynthia Lorena Mareco y Cynthia Vega Martínez.

AYOLAS. El tribunal de sentencias de la Circunscripción Judicial de Misiones condenó a 30 años de pena privativa de libertad a Jorge Daniel Duarte Retamar, tras comprobarse su culpabilidad en un hecho de feminicidio y aborto del que resultó víctima Cinthya Cabaña Godoy. La resolución se dio luego de que el Ministerio Público presentara las evidencias sobre la responsabilidad del acusado en el crimen ocurrido en diciembre de 2023.

Por Miguel Ángel Rodríguez

El agente fiscal, abogado Hugo Dávalos, explicó que durante la última jornada del juicio oral y público, realizada en la sede judicial de San Juan Bautista, se logró demostrar la participación de Duarte en los hechos investigados. En consecuencia, el tribunal dictó la condena de 30 años de cárcel, considerando la gravedad del caso y las circunstancias en que se produjo el crimen.

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El cuerpo de Cinthia Cabaña Godoy (19) fue encontrado en aguas del río Paraná.
El cuerpo de Cinthia Cabaña Godoy (19) fue encontrado en aguas del río Paraná.

Según los antecedentes, durante el proceso investigativo el Ministerio Público reunió pruebas clave que fueron expuestas en el juicio para sostener la acusación. El hecho ocurrió el 3 de diciembre de 2023, y tras casi dos años y medio se logró llevar el caso a instancia de juicio oral, donde finalmente se obtuvo una sentencia condenatoria. Desde la Fiscalía señalaron que, si bien no es posible reparar la pérdida de la víctima, la condena representa un alivio para sus familiares.

El caso se inició tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven, quien contaba con seis meses de gestación al momento del crimen. El cadáver fue encontrado totalmente desnudo a orillas del río Paraná, a la altura del barrio San Rafael, en la ciudad de Ayolas. A partir de ese momento, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

En el marco de las pesquisas, efectivos de la Policía Nacional allanaron la vivienda de Jorge Daniel Duarte, quien era sindicado como pareja sentimental de la víctima. Posteriormente, tras su detención, el hombre fue trasladado hasta la Comisaría 8ª de esta ciudad, donde quedó a disposición del Ministerio Público mientras avanzaban las diligencias del caso.

Hugo Davalos, Fiscal de Ayolas.
Abogado Hugo Dávalos, agente fiscal.

El Tribunal Penal de Sentencia estuvo conformado por los abogados Patricia Elena Maidana (presidenta); Cynthia Lorena Mareco y Cynthia Vega Martínez. En representación del Ministerio Publico, el abogado Hugo Davalos. La defensa estuvo a cargo del Abg. Elizardo Muzzachi.

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