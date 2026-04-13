Condenan a 30 años de cárcel a hombre por feminicidio y aborto en Misiones

El agente fiscal, abogado Hugo Dávalos, explicó que durante la última jornada del juicio oral y público, realizada en la sede judicial de San Juan Bautista, se logró demostrar la participación de Duarte en los hechos investigados. En consecuencia, el tribunal dictó la condena de 30 años de cárcel, considerando la gravedad del caso y las circunstancias en que se produjo el crimen.

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Según los antecedentes, durante el proceso investigativo el Ministerio Público reunió pruebas clave que fueron expuestas en el juicio para sostener la acusación. El hecho ocurrió el 3 de diciembre de 2023, y tras casi dos años y medio se logró llevar el caso a instancia de juicio oral, donde finalmente se obtuvo una sentencia condenatoria. Desde la Fiscalía señalaron que, si bien no es posible reparar la pérdida de la víctima, la condena representa un alivio para sus familiares.

El caso se inició tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven, quien contaba con seis meses de gestación al momento del crimen. El cadáver fue encontrado totalmente desnudo a orillas del río Paraná, a la altura del barrio San Rafael, en la ciudad de Ayolas. A partir de ese momento, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

En el marco de las pesquisas, efectivos de la Policía Nacional allanaron la vivienda de Jorge Daniel Duarte, quien era sindicado como pareja sentimental de la víctima. Posteriormente, tras su detención, el hombre fue trasladado hasta la Comisaría 8ª de esta ciudad, donde quedó a disposición del Ministerio Público mientras avanzaban las diligencias del caso.

El Tribunal Penal de Sentencia estuvo conformado por los abogados Patricia Elena Maidana (presidenta); Cynthia Lorena Mareco y Cynthia Vega Martínez. En representación del Ministerio Publico, el abogado Hugo Davalos. La defensa estuvo a cargo del Abg. Elizardo Muzzachi.

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