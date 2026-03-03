Condenan a 4 años de cárcel a político sanjuanino acusado de abuso sexual

El político sanjuanino del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) fue condenado a 4 años de cárcel por el Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Misiones, tras haber sido encontrado culpable de un hecho de abuso sexual de una menor de 16 años que se dio a conocer el 6 de mayo de 2023, pero la denuncia se realizó el 31 de agosto de 2021.

La madre había formulado la denuncia ante la Fiscalía de la ciudad de Fernando de la Mora, en el departamento Central, en contra de su hermano, quien sería el autor del hecho de abuso sexual cuando la víctima tenía 16 años y vivía en la casa familiar en la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, durante la pandemia de covid-19 en 2020.

La menor había comentado a un grupo de amigas el hecho, quienes le contaron a la madre de la víctima y, tras este hecho, iniciaron con las denuncias correspondientes y, después de 5 años, se realizó la condena del victimario.

Condena es muy baja, sostiene la madre

En ese sentido, la madre de la menor mencionó que se hizo justicia, aunque considera que la condena es muy baja en relación con las evidencias presentadas sobre el caso que afectó a su hija.

“Estoy hablando como madre de una menor que tuvo el valor de no callar lo que le ocurrió y hoy, después de cinco años de lucha, de pericia, de informes técnicos, de análisis de peritos informáticos, de pruebas contundentes que demostraron que mi hija jamás mintió, finalmente hubo una condena”, indicó la madre de la víctima.

“Si bien debo recalcar que no estoy satisfecha con la condena porque la mesa conformada por mujeres magistradas no estuvo a la altura de una joven que se animó a hablar, porque las pruebas fueron más fuertes de lo que ellas dieron como condena”, agregó.

Las magistradas que conformaron el Tribunal de Sentencia de este caso son Cynthia Vega Martínez, Cynthia Lorena Marecos Escobar y Patricia Elena Maidana Aquino.

“A la sociedad en general les digo que cuando una niña o joven habla, escúchenle y no la sometan al juicio social antes que al judicial, y sobre todo luchen por las víctimas que se animan a hablar, porque la valentía de ellas no tiene precio. Lo nuestro fue una lucha prácticamente de cinco años, pero se hizo justicia donde honramos la dignidad de mi hija sobre todas las cosas, que pasó por tanto dolor, el cual sigue pasando y seguramente pensando hasta su muerte”, agregó.

La lectura íntegra de la sentencia por parte del Tribunal sobre este caso se estará realizando el próximo lunes 9 de marzo en la sede del Poder Judicial de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones.