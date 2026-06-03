120 presos fueron contratados para trabajar en la reconstrucción de ex-Tacumbú

En el marco del plan de modernización impulsado por el Gobierno, el ahora rebautizado “Centro Nacional de Prevenidos” ejecuta una renovación edilicia que cuenta con la contratación directa de más de 120 personas privadas de libertad para trabajar en la reconstrucción de su propio espacio de reclusión.

Los internos albañiles fueron incorporados formalmente por la empresa constructora responsable del proyecto. Lejos de las viejas lógicas de explotación, los reclusos se desempeñan como ayudantes en los distintos frentes de la obra. Asimismo, los mismos perciben una remuneración y ganan experiencia laboral.

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Esta iniciativa forma parte del programa de adecuación y mejoramiento de la infraestructura edilicia del sistema penitenciario, coordinado por el Ministerio de Justicia.

Una refacción de punta a punta

Las cuadrillas de internos trabajan actualmente en la refacción completa de los pabellones y las celdas, zonas que arrastraban un deterioro estructural.

El proyecto también pone el foco en la dignidad y la reinserción social, priorizando la remodelación y equipamiento de espacios educativos y aulas, talleres para capacitaciones laborales rápidas, cocina central, comedores y una panadería moderna, además de las dependencias administrativas y áreas de sanidad.

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Para las autoridades judiciales, esta participación funciona como una herramienta de contención psicológica y promueve una cultura de trabajo que facilitarán la posterior reinserción de los internos a la sociedad una vez recuperada la libertad.

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