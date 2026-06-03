Concepción: bomberos rescatan a un oso hormiguero que rondaba casas del centro

Desde las 03.00 de este miércoles dos perros, cuyo dueño es Julio Zárate, empezaron a ladrar como advirtiendo de algo anormal. El propietario de los caninos, al principio, pensó que los ladridos eran a un gato, porque es habitual que hagan eso. La casa está ubicada en Teniente Florencio Gómez casi General José Eduvigis Díaz, en el centro de la ciudad de Concepción.

Como los ladridos no paraban, el dueño de los perros salió al patio a verificar el lugar donde estaban sus animales. Allí se percató que en el lugar estaba un enorme oso hormiguero. Poco antes de las 08:00 los bomberos recibieron el pedido para capturarlo.

Se dispuso el envío de personal entrenado para este tipo de rescates y al llegar al lugar exacto donde estaba el oso hormiguero pudieron ver que estaba herido. En la zona se pudo encontrar sangre, aparentemente el animal silvestre fue cortado por un vidrio mientras recorría las casas.

Luego de algunos intentos, debido a que el ejemplar se mostraba violento, finalmente fue introducido a una jaula que llevaron los bomberos.

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Posteriormente lo trasladaron hasta la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), filial Concepción, donde será evaluado, debido a la herida que presenta, y luego se sabrá si podrá ser liberado en su hábitat natural o quedará bajo cuidado veterinario.

La sospecha que se tiene es que el animal silvestre pudo haber llegado a la zona urbana desde el río Paraguay, ubicado a unos 200 metros de donde fue capturado en la mañana de este miércoles.