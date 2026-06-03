Intendente de Caapucú renuncia y la Junta elige a un nuevo jefe comunal interino

El ejecutivo municipal de este distrito presentó oficialmente su renuncia ante el órgano deliberativo, argumentando su intención de participar en las próximas elecciones.

Tras aceptar la dimisión, los concejales procedieron a la elección de la nueva autoridad y fue electo como intendente interino Rubén Pedrozo (ANR).

La sorpresiva situación se dio durante la sesión de la Junta Municipal, cuando se presentó un pedido de modificación del orden del día para incluir el tratamiento de la renuncia del jefe comunal y la elección de un nuevo intendente interino. Ambos pedidos fueron sometidos a votación.

Tras analizar la presentación, ocho concejales aceptaron la renuncia y cuatro se opusieron. Posteriormente, llevaron adelante el proceso de elección de la autoridad que asumirá interinamente la conducción de la Municipalidad de Caapucú, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Estratégica decisión

Los que decidieron incluir en el orden del día el tratamiento de la renuncia fueron los concejales colorados Lidia Téllez, Hernán Olavarrieta, Juan Benítez, María Elisa Espínola de Villalba y Cayo Barboza, además de los concejales liberales David Rojas, Julia Virginia Armas Maqueda y Delia Mabel Schupp.

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Asimismo, se opusieron al tratamiento de la renuncia del intendente los concejales liberales Lucas Giménez, Luis Carlos Agüero y Domingo Villalba, así como el concejal colorado Rubén Pedrozo.

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Posteriormente se pasó al tratamiento de la elección del nuevo intendente interino. La concejal Lidia Téllez no pudo ser designada debido a que es candidata a concejal, por lo que se propusieron dos candidatos colorados: Hernán Olavarrieta, por un lado, y Rubén Pedrozo, por el otro.

En principio, el intendente Gustavo Arce Penayo quería que la elección se realizara a viva voz, para identificar quiénes seguían respaldando su liderazgo; sin embargo, la plenaria no lo permitió y decidió que la votación fuera secreta.

Tras la elección secreta, siete concejales eligieron a Rubén Pedrozo como intendente interino, quien deberá concluir la actual gestión municipal hasta que asuma el próximo intendente, que será elegido en las elecciones generales de octubre próximo.

En reemplazo de Pedrozo deberá asumir la concejal Toribia Rojas, suplente N.º 1 de la ANR.

El intendente justificó su renuncia

El intendente municipal Gustavo Arce Penayo (ANR-HC) acompañó con su presencia la sesión. Durante su exposición ante el pleno, confirmó que la nota de renuncia fue presentada por voluntad propia y con el propósito de evitar cualquier cuestionamiento durante las elecciones internas que se realizarán el próximo domingo, en las que busca la reelección por el movimiento cartista.

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En la sesión señaló que “es categóricamente mi firma, es mi decisión. Quiero participar en las próximas elecciones y que no exista ningún tipo de injerencia de la estructura municipal ni de los recursos de la institución en las internas partidarias”.

Indicó además que se coordinarán los procedimientos administrativos necesarios para concretar la transición. En cuanto a la vacancia dejada por Pedrozo en la Junta Municipal, corresponde convocar a Toribia Rojas, suplente N.º 1 de la ANR.

Sorpresiva elección

El intendente interino electo, Rubén Pedrozo, uno de los principales críticos de la administración de Gustavo Penayo Arce y quien venía denunciando presuntas irregularidades en la gestión municipal, afirmó que no esperaba ser designado para asumir el cargo.

Explicó que la sorpresa obedece a que el intendente mantenía una mayoría en la Junta Municipal, por lo que consideró que el resultado de la votación representó un giro inesperado.

Manifestó que, al asumir, dará continuidad a las obras y proyectos pendientes de ejecución. Agregó que una vez firmada el acta y emitida la resolución correspondiente, se conocerá la fecha exacta de su asunción.

Finalmente, indicó que solicitará a la presidenta de la Junta Municipal, Lidia Téllez, la convocatoria a una sesión extraordinaria, debido a que el órgano deliberativo se reúne cada 15 días. “Vamos a ver si convoca, porque es una de las leales del intendente”, expresó.