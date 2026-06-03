Mariano Roque Alonso: denuncian estado crítico de calles frente al Hospital Distrital

La indignación crece entre los ciudadanos y pacientes que diariamente transitan por las inmediaciones del Hospital Distrital Materno de Mariano Roque Alonso.

La calle Boquerón, arteria principal que debería garantizar un acceso seguro a un centro de salud, se ha convertido en un tramo intransitable y peligroso para la comunidad.

El estado de la calzada presenta un panorama desolador. A los profundos baches que destrozan los vehículos, se suma el afloramiento de aguas servidas.

Este vertido constante no solo dificulta el tránsito, sino que despide un olor nauseabundo que impregna el ambiente, afectando directamente a los pacientes que acuden al hospital buscando atención médica en condiciones que, irónicamente, atentan contra la salud pública.

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El peligro se intensifica durante las primeras horas de la mañana. La falta de una iluminación adecuada en el sector obliga a los conductores a realizar maniobras riesgosas para esquivar los desperfectos, aumentando el riesgo de accidentes en una zona donde la circulación de ambulancias y vehículos particulares es constante.

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La situación es descrita por los vecinos como “un ambiente insalubre” que refleja, según denuncian, una falta de gestión crónica por parte de las autoridades municipales.

Pese a la importancia estratégica del lugar, al ser un punto de acceso a un hospital público, no se han tomado las medidas necesarias para subsanar los problemas de alcantarillado ni para realizar las reparaciones viales básicas.

La ciudadanía de Mariano Roque Alonso espera que esta denuncia sirva para que la Municipalidad actúe con celeridad, ya que la salud y la seguridad de los ciudadanos no pueden seguir supeditadas a la falta de mantenimiento y al abandono institucional.