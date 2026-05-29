MRA: Concejales que dejaron caer su ciudad buscan el rekutú y hasta la intendencia

La ciudad de Mariano Roque Alonso, feudo liberal en el departamento de Central al norte de Asunción, cuenta con nueve aspirantes a la intendencia, de los cuales cinco son colorados y cuatro son de la oposición.

La repudiada intendenta saliente es Carolina Aranda (PLRA) y apoya a su esposo, el diputado Marcelo Salinas (PLRA, Nuevo Liberalismo) como su reemplazo.

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A esto se le suma que de los 12 miembros de su cuestionada Junta Municipal, de seis liberales y seis colorados, todos cómplices en un pacto “azulgrana” de Aranda, 10 de ellos buscan el rekutú como concejales, uno ingresaría como suplente y otro busca la intendencia con el apoyo de todo el cartismo.

El Partido Liberal Radical Auténtico presentó una lista única de consenso tanto para la intendencia como para la Junta Municipal, en la que cinco de los seis ediles liberales salientes buscan volver.

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Estos son:

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Christian Javier Jorgge (busca el 4° periodo )

Felix Alberto Arrua

Osmar Gustavo Aranda (hermano de la intendenta)

Ramona Espinola

Delio Saldivar

Solo Diego César Fleitas busca volver a entrar al colegiado pero como suplente.

Por otro lado con los colorados, se presentaron seis listas de concejales pero todos los ediles salientes que buscan el rekutú están concentrados en la lista cartista “2J”.

De los seis ediles colorados, cinco vuelven a buscar la concejalía en la lista cartista. Estos son:

Diego Armando Paredes

Edgar Arnaldo Martinez

Heriberto Ramon Marmol

Jorge Ramon Candia

Mirta Concepcion Salinas

Otro edil colorado saliente, Julián Vega, quien fue concejal por tres periodos, busca la intendencia con el apoyo de su hermana la diputada cartista Johana Vega y el movimiento Honor Colorado.