Política
29 de mayo de 2026 a la - 15:52

MRA: Concejales que dejaron caer su ciudad buscan el rekutú y hasta la intendencia

Miembros liberales y colorados de la Junta Municipal de Mariano Roque Alonso.
Miembros liberales y colorados de la Junta Municipal de Mariano Roque Alonso.

Casi todos los concejales salientes de Mariano Roque Alonso, cómplices de la intendenta Carolina Aranda (PLRA) en su propio pacto “azulgrana”, buscan el rekutú en la Junta Municipal pese a que permitieron que la ciudad esté minada de baches y cloacas. Uno de ellos, el cuestionado Julian Vega (ANR, HC), hasta busca la intendencia con apoyo del cartismo.

Por ABC Color

La ciudad de Mariano Roque Alonso, feudo liberal en el departamento de Central al norte de Asunción, cuenta con nueve aspirantes a la intendencia, de los cuales cinco son colorados y cuatro son de la oposición.

Una calle en el Barrio San Luis, de Mariano Roque Alonso, lleva inhabilitada casi un año al paso de vehículos.
Una calle en el Barrio San Luis, de Mariano Roque Alonso, lleva inhabilitada casi un año al paso de vehículos.

La repudiada intendenta saliente es Carolina Aranda (PLRA) y apoya a su esposo, el diputado Marcelo Salinas (PLRA, Nuevo Liberalismo) como su reemplazo.

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A esto se le suma que de los 12 miembros de su cuestionada Junta Municipal, de seis liberales y seis colorados, todos cómplices en un pacto “azulgrana” de Aranda, 10 de ellos buscan el rekutú como concejales, uno ingresaría como suplente y otro busca la intendencia con el apoyo de todo el cartismo.

En lista única en la interna, casi todos los concejales liberales de Mariano Roque Alonso buscan el rekutú.
En lista única en la interna, casi todos los concejales liberales de Mariano Roque Alonso buscan el rekutú.

El Partido Liberal Radical Auténtico presentó una lista única de consenso tanto para la intendencia como para la Junta Municipal, en la que cinco de los seis ediles liberales salientes buscan volver.

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Estos son:

  • Christian Javier Jorgge (busca el 4° periodo )
  • Felix Alberto Arrua
  • Osmar Gustavo Aranda (hermano de la intendenta)
  • Ramona Espinola
  • Delio Saldivar

Solo Diego César Fleitas busca volver a entrar al colegiado pero como suplente.

Cinco de los seis concejales colorados salientes de Mariano Roque Alonso buscan el rekutú con apoyo del cartismo. El sexto, Julian Vega, busca la intendencia.
Cinco de los seis concejales colorados salientes de Mariano Roque Alonso buscan el rekutú con apoyo del cartismo. El sexto, Julian Vega, busca la intendencia.

Por otro lado con los colorados, se presentaron seis listas de concejales pero todos los ediles salientes que buscan el rekutú están concentrados en la lista cartista “2J”.

De los seis ediles colorados, cinco vuelven a buscar la concejalía en la lista cartista. Estos son:

  • Diego Armando Paredes
  • Edgar Arnaldo Martinez
  • Heriberto Ramon Marmol
  • Jorge Ramon Candia
  • Mirta Concepcion Salinas

Otro edil colorado saliente, Julián Vega, quien fue concejal por tres periodos, busca la intendencia con el apoyo de su hermana la diputada cartista Johana Vega y el movimiento Honor Colorado.