Piden reapertura de sala de neonatología en hospital de Santaní

Los familiares de pacientes del nosocomio señalaron que la clausura de la sala principal de Neonatología ya causó innumerables inconvenientes a los usuarios, atendiendo a que, en caso de que un recién nacido necesite internación, debe ser trasladado a otros centros asistenciales, en Santa Rosa del Aguaray o en la capital del país.

Esta información fue confirmada por la propia directora del hospital, Dra. Zulma Cabrera, quien comentó que desde agosto de 2025 el local sanitario no cuenta con un lugar adecuado para el cuidado de los recién nacidos, por lo que reconoció que la ciudadanía tiene todo el derecho de reclamar que los trabajos de mejoras ya estén terminados lo antes posible para que se pueda rehabilitar el área afectada.

En ese contexto, mencionó que recientemente se reunió con el director de Redes del Ministerio de Salud, Dr. Gustavo Ortiz, para hablar sobre esta necesidad del Hospital de Santaní, debido a que la institución recibe a una gran cantidad de pacientes de los diferentes puntos de la zona sur de San Pedro y localidades de otros departamentos, como Canindeyú, Caaguazú y la parte del Chaco.

Al respecto, aseveró que el hospital atiende a muchas mujeres embarazadas que siguen su tratamiento prenatal y dan a luz en este lugar, cuyos hijos recién nacidos, en algunas ocasiones, requieren de un tratamiento diferenciado hasta que estén en buenas condiciones de salud para su alta correspondiente, enfatizó.

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Agilizar la terminación

Sobre la preocupación de los pacientes por la obra inconclusa, la Dra. Cabrera subrayó que el principal objetivo de ella y de todo el personal de blanco del local sanitario se basa en la urgente culminación de los trabajos que se iniciaron hace nueve meses y que hasta ahora no se han podido terminar para la rehabilitación del servicio neonatal.

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Área de contingencia

En otro momento, manifestó que mientras se espera la reapertura de este espacio físico, habilitaron un servicio de contingencia para los casos muy urgentes, equipado con dos servocunas a cargo de profesionales pediatras, pero que la prioridad para ellos es poner en condiciones la sala que se encuentra cerrada.

Falta psiquiatra

Por otra parte, la Dra. Zulma Cabrera habló de la necesidad de contar por lo menos con un profesional psiquiatra en el Hospital de Santaní, para evitar que los pacientes que necesitan algún tipo de tratamiento relacionado con esa patología tengan que ser atendidos en otro centro asistencial.

Por último, comentó que los jefes inmediatos del Ministerio de Salud se comprometieron priorizar la terminación de las obras de mejoras.