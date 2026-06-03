San Juan Bautista: exigen a productores estar al día con cuotas para acceder a víveres de la EBY

La denuncia surgió a raíz de un audio difundido en un grupo de WhatsApp integrado por representantes de distintos comités de productores de San Juan Bautista, Misiones, que forman parte de la Asociación de Pequeños Productores.

En el mensaje se señala que aquellos miembros que no se encuentren al día con el pago de sus cuotas no serán beneficiados con los kits de víveres entregados por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), situación que generó malestar entre varios asociados.

El audio corresponde al presidente de la Asociación, Luis Otazú, quien expresa: “A todos los comités que estén atrasados se les dará tiempo hasta el sábado; a partir del domingo, a los comités que no estén al día, les suspenderemos la entrega de los víveres. Es la única forma de actuar, ya que anduvimos tras de ustedes. Todos son personas adultas y sabemos cuáles son nuestros compromisos”, se escucha en la grabación.

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En otro fragmento, el directivo indica que la Asociación procederá a suspender el beneficio a todos los comités que no regularicen su situación y que el lunes se enviará la lista actualizada de beneficiarios a la EBY.

Ante esta medida, los pequeños productores afectados manifestaron que la decisión les parece desproporcionada y fuera de lugar, argumentando que la provisión de los víveres por parte de la EBY es totalmente gratuita. Aseguran que, en teoría, el dinero que aportan los socios está destinado únicamente a cubrir los gastos administrativos de la institución.

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Los asociados explicaron que son 565 miembros en total. Cada uno paga una cuota de G. 10.000, lo que representa una recaudación mensual de G. 5.650.000.

Ante esta cifra, se preguntan: ¿cuáles son los gastos que justifican ese monto para realizar gestiones como la solicitud de los kits ante la EBY? ¿Por qué se requiere esa suma mensual para un trámite que consideran sencillo? ¿En qué se invierte realmente todo ese dinero?.

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Por su parte, Luis Otazú, presidente de la Asociación, explicó que la organización cuenta con un reglamento interno aprobado en asamblea, en el que se establece el pago de una cuota social obligatoria destinada a cubrir los gastos operativos.

“Contamos con una cuota social que cada comité debe abonar, ya que constituye el sustento de la institución y permite financiar las gestiones que realizamos para conseguir distintas ayudas. Todos estos trámites tienen costos que deben ser asumidos por la organización”, señaló Otazú.

“Si no se cumple con el pago de las cuotas establecidas, nos vemos imposibilitados de realizar cualquier gestión, incluyendo la solicitud de los víveres ante la EBY, ya que no contaremos con recursos para cubrir traslados ni la documentación necesaria”, expresó.

“Esto no es una amenaza, sino el cumplimiento de una norma aprobada por ellos mismos en asamblea. Todos los asociados conocen y aprobaron esta exigencia desde el principio, y es lo que estamos aplicando”, concluyó.