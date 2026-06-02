Dirigente de productores pide ampliar la asistencia a horticultores del departamento de Misiones

Durante un acto realizado este lunes en el Centro Agropecuario de Misiones, donde la EBY entregó al sector campesino G. 4.653.507.000, correspondientes a la primera parte de una inversión anual de G. 16.958.876.400 destinada al fortalecimiento de la agricultura familiar, Rótela pidió al gobernador Richard Ramírez (ANR – CH) y a los directivos de la binacional que amplíen el apoyo a las familias dedicadas a la producción de rubros de renta.

El dirigente destacó que este año la entrega de los recursos se adelantó, lo que permitirá iniciar en tiempo y forma la preparación del suelo y la siembra de productos hortícolas. Sin embargo, señaló que es necesario ampliar el alcance de los programas para beneficiar a un mayor número de familias productoras de los distintos distritos del departamento.

En ese contexto, mencionó experiencias impulsadas en diferentes localidades, como el empaquetado de poroto en San Ignacio y la producción de alimentos balanceados en Santiago, iniciativas que, según indicó, requieren acompañamiento institucional para consolidarse y fortalecer los rubros de renta.

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Clima genera preocupación

Rótela también expresó su preocupación por los efectos de las condiciones climáticas adversas en el distrito de Ayolas. Indicó que, en los últimos años, los productores han enfrentado de manera recurrente períodos de sequía y lluvias intensas que ocasionan importantes pérdidas en cultivos como tomate, locote, mandioca, lechuga y repollo, entre otros.

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El representante de los pequeños productores sostuvo que las autoridades deben focalizar los esfuerzos en asistir a las familias que realmente se dedican a la producción agrícola y que necesitan apoyo para mantener e incrementar sus niveles de producción.

Asimismo, señaló que en diversos barrios y compañías del distrito existen productores que trabajan de manera constante y que requieren asistencia para aumentar los volúmenes de producción. Según afirmó, fortalecer al sector productivo también contribuirá a reducir el costo de la canasta familiar mediante una mayor oferta de alimentos.