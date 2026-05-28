Pescadores logran acuerdo parcial tras promesa de recibir alimentos y artículos de pesca de la EBY

El representante de la Asociación de Pescadores Profesionales Unidos de Ayolas, Rolando Ferreira, señaló que la tregua obedece a la situación de salud que atraviesa el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, Luis Benítez, quien se encuentra de reposo. No obstante, indicó que se lograron avances en dos puntos específicos: la entrega de kits de alimentos y la compra de elementos de pesca.

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Queda pendiente avanzar con la solicitud de limpieza del río Paraná y también con los pedidos de trabajos temporales. Estos puntos serán abordados una vez que el titular de la margen derecha se reincorpore a sus actividades. Previamente, se conformará una mesa de trabajo integrada por representantes del sector pesquero, municipalidades de Ayolas, de San Cosme y Damián (Itapúa) y Yacyretá.

“Desde este jueves, un grupo de dirigentes se reunirá con el responsable del área de Coordinación Social de la EBY, Juan Ramírez, para conformar la lista de elementos pesqueros permitidos por la ley de pesca para la práctica del arte de pesca. Desde este sábado se dará inicio a la entrega de kits de víveres de 31 kilos a 1.390 pescadores de Ayolas y Yabebyry”, expresó Ferreira.

Afectación por generación de energía

Recientemente, el dirigente de la Asociación de Pescadores Profesionales del Río Paraná, Agustín Segovia, manifestó que la situación que atraviesan los trabajadores del sector es consecuencia directa de las operaciones de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY). Asimismo, advirtió que, si los afectados permanecen en silencio, desde la EBY continuarán tomando decisiones que afectan al sector pesquero.

Al mismo tiempo, explicó que la regulación constante de la cota mediante las compuertas del vertedero Aña Cua, utilizada para generar una mayor cantidad de energía, provoca el alejamiento de los peces de esta zona. A esta situación se suma la pronunciada bajante de la cota del Paraná, fenómeno que favoreció la formación y proliferación de algas acuáticas, afectando la pesca comercial y la navegación aguas abajo de la represa.