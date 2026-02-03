Duplicación de Tape Tuja: obra de viaducto avanza bajo proceso poco transparente vía PTI

La duplicación de la ruta D025, avenida Elizardo Aquino, más conocida como Tape Tuja, al que denominan Corredor Vial Las Residentas, avanza con la construcción de la fundación del futuro viaducto en la zona del parque Ñu Guasu. En total se prevé la ejecución de 25 pilotes de gran envergadura, de los cuales 22 ya se encuentran culminados. Solo restan tres pilotes por ejecutar, todos ubicados del lado del mencionado parque.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que esta etapa constituye un proceso fundamental, ya que los pilotes representan la base estructural sobre la cual se asentará el nuevo paso a desnivel. Las tareas se iniciaron en diciembre pasado y se desarrolla de manera ininterrumpida hasta completar toda la estructura.

Según el plan constructivo, una vez finalizada la colocación de los pilotes se dará inicio a la segunda fase de la fundación, que consiste en la construcción de los cabezales. Estos elementos ya comenzaron a ejecutarse en el sector de la Fuerza Aérea y continuarán en los próximos días en los demás frentes de trabajo.

Concluida esta instancia, se avanzará hacia el montaje de las estructuras prefabricadas del viaducto. De acuerdo con el cronograma previsto, se realizará el izado de pilas, vigas dinteles, vigas transversales y prelosas, para finalmente proceder al cargado de la losa tablero y a la colocación de la capa de pavimento.

A partir de la culminación de los cabezales, prácticamente todo el resto del viaducto estará compuesto por elementos prefabricados, que ya se encuentran en proceso de fabricación y que serán montados directamente en el sitio mediante grúas.

Intervenciones programadas

Asimismo, para el desarrollo de estas tareas será necesaria la intervención operativa durante fines de semana, siguiendo una metodología similar a la aplicada recientemente. Estas actividades serán anunciadas con antelación por el MOPC, junto con las medidas a implementarse en materia de tránsito. No obstante, se prevé que los trabajos resulten menos invasivos, ya que consistirán principalmente en el montaje de piezas previamente elaboradas.

Todo esto se lleva adelante dentro del proyecto de duplicación de la calzada de la avenida Elizardo Aquino, desde la zona de Las Residentas hasta su intersección con la avenida Sudamericana, abarcando un tramo de aproximadamente 4,4 km.

La iniciativa, financiada por Itaipú Binacional y ejecutada por Benito Roggio e Hijos SA, representado por Óscar Franco, bajo la supervisión del MOPC, incluye ampliación de calzadas, construcción de alcantarillas y drenaje pluvial, nuevos puentes, veredas, paradas de transporte público y señalización vial completa.

La inversión destinada a esta obra asciende a G. 133.573.887.295. Estas obras fueron encaminadas por el MOPC, pero licitadas y adjudicadas por la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (FPTI-PY), lo que se traduce en un proceso que evade los controles de la Ley N° 7021 de Contrataciones Públicas, pues los llamados de dicha entidad no se rigen por las normativas del país.