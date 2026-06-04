Ayolas: funcionarias del Hogar de Ancianos denuncian promesa falsa de la ministra de Salud

La funcionaria Jennifer Colmán relató que la ministra de Salud, María Teresa Barán, visitó el Hogar de Ancianos Divina Misericordia el 7 de marzo, acompañada de representantes de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y autoridades municipales. Según explicó, el recorrido supuestamente tuvo como objetivo interiorizarse sobre las condiciones de funcionamiento de la residencia y la situación laboral del personal.

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En aquella ocasión, Barán habría anunciado la asignación de cuatro contratos laborales para funcionarias de la institución. Con esa expectativa, las trabajadoras prepararon la documentación requerida y la presentaron ante la Octava Región Sanitaria de Misiones.

Sin embargo, tras varios meses de espera y sin recibir información sobre el avance del proceso, las afectadas volvieron a consultar a la ministra la semana pasada. De acuerdo con Colmán, la respuesta fue que ya no existían cupos disponibles para nuevos contratos.

“Con las compañeras acordamos hacer público que nos quitaron esos cupos y que la ministra hizo una promesa falsa, que era toda una mentira lo que dijo”, expresó la trabajadora.

Colmán señaló, además, que realizó importantes gastos personales con la expectativa de acceder al vínculo laboral prometido. Indicó que incluso tuvo que reunir recursos para retirar de la facultad su título de licenciada en Enfermería, considerando que en julio debía defender su tesis.

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“Todo eso me generó gastos importantes y es algo que duele porque llevamos 14 meses sin percibir nuestros salarios”, manifestó.

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Salarios atrasados

Una de las trabajadoras, que solicitó mantener en reserva su identidad, indicó que hace aproximadamente dos meses recibieron el pago correspondiente a dos de los 14 salarios adeudados. No obstante, desde entonces no volvieron a percibir nuevos desembolsos.

La funcionaria afirmó que actualmente se acumulan nuevamente 14 meses de haberes impagos y cuestionó que la administración del hogar no brinde información sobre los motivos de la demora ni sobre una eventual fecha de pago.

Los sueldos de las trabajadoras del Hogar de Ancianos Divina Misericordia se generaban a través de aportes económicos provenientes de Yacyretá. Ante los constantes atrasos en los desembolsos, directivos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Gobernación de Misiones acordaron firmar un convenio interinstitucional para que, de esa manera, los pagos fueran más constantes; pero, hasta ahora, todo sigue igual, agregó.

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Persiste inconveniente

El administrador del Hogar de Ancianos, concejal municipal Víctor Espíndola (ANR-HC), al ser consultado sobre la falta de pago de los salarios, señaló que, lastimosamente, persiste el inconveniente financiero de la EBY, lo que genera el atraso en el pago de sueldos a las funcionarias.

Indicó que en abril se recibió un pequeño aporte (G. 60 millones) para oxigenar la operatividad de la institución. Ahora se está trabajando para la firma del convenio Yacyretá–Gobernación de Misiones.

Mañana, viernes, se prevé una reunión en la EBY, a la que también están invitadas las funcionarias para que puedan escuchar de primera mano la situación que se atraviesa y las medidas previstas para paliar la crisis, agregó.