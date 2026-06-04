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04 de junio de 2026 a la - 17:35

Comienza la quinta edición del programa Innovadores Públicos

Programa Innovadores Públicos.
Programa Innovadores Públicos.PNUD

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el apoyo del Instituto Nacional de la Administración Pública del Paraguay del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lanzó la quinta edición del programa de formación Innovadores Públicos. En esta ocasión la iniciativa no solo convoca a nuevas instituciones, sino que también pone en valor los resultados alcanzados desde su creación, a través de casos reales de innovación implementados en el sector público.

Por ABC Color

Con más de 200 servidores públicos formados, 40 soluciones desarrolladas y 20 pilotos implementados desde 2022, Innovadores Públicos inicia su quinta edición convocando a nuevas instituciones y poniendo en valor casos reales de innovación que ya están transformando la gestión pública en Paraguay.

Desde 2022, la iniciativa ha acompañado a equipos de distintas instituciones en el diseño y prueba de soluciones a desafíos concretos de la gestión pública, desde la idea hasta el piloto, evidenciando cómo la innovación puede generar mejoras tangibles en servicios, procesos y políticas públicas.

La iniciativa promueve el diseño de soluciones incorporando enfoques centrados en las personas, uso de evidencia y metodologías ágiles. A través de un proceso práctico, 12 equipos multidisciplinarios trabajan en la identificación de problemas, el diseño de propuestas y su validación mediante pilotos de innovación.

De acuerdo con el informe del PNUD, por primera vez, la convocatoria se hizo extensiva a todo el país, la modalidad será 100% presencial, con un equipo participante de Alto Paraná, Ciudad del Este. Además se añade de manera formal un componente de digitalización y usos de herramientas impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) para adoptar tecnologías digitales que mejoren la eficiencia, productividad, y que abra oportunidades de innovación en el marco de procesos colaborativos.

Programa Innovadores Públicos.
Programa Innovadores Públicos.

Los servidores públicos participarán de un proceso de aprendizaje aplicado que combina capacitación, mentoría y desarrollo de proyectos. Como resultado, se espera el diseño y testeo de al menos 10 soluciones innovadoras con potencial de implementación en sus instituciones.

A lo largo de sus cuatro ediciones, el programa ha convocado a más de 200 funcionarios y funcionarias de más de 32 instituciones públicas, quienes han desarrollado alrededor de 40 soluciones orientadas a mejorar servicios, procesos y políticas públicas y han desarrollado e implementado 20 pilotos públicos.