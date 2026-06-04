Comienza la quinta edición del programa Innovadores Públicos

Con más de 200 servidores públicos formados, 40 soluciones desarrolladas y 20 pilotos implementados desde 2022, Innovadores Públicos inicia su quinta edición convocando a nuevas instituciones y poniendo en valor casos reales de innovación que ya están transformando la gestión pública en Paraguay.

Desde 2022, la iniciativa ha acompañado a equipos de distintas instituciones en el diseño y prueba de soluciones a desafíos concretos de la gestión pública, desde la idea hasta el piloto, evidenciando cómo la innovación puede generar mejoras tangibles en servicios, procesos y políticas públicas.

La iniciativa promueve el diseño de soluciones incorporando enfoques centrados en las personas, uso de evidencia y metodologías ágiles. A través de un proceso práctico, 12 equipos multidisciplinarios trabajan en la identificación de problemas, el diseño de propuestas y su validación mediante pilotos de innovación.

De acuerdo con el informe del PNUD, por primera vez, la convocatoria se hizo extensiva a todo el país, la modalidad será 100% presencial, con un equipo participante de Alto Paraná, Ciudad del Este. Además se añade de manera formal un componente de digitalización y usos de herramientas impulsadas por Inteligencia Artificial (IA) para adoptar tecnologías digitales que mejoren la eficiencia, productividad, y que abra oportunidades de innovación en el marco de procesos colaborativos.

Los servidores públicos participarán de un proceso de aprendizaje aplicado que combina capacitación, mentoría y desarrollo de proyectos. Como resultado, se espera el diseño y testeo de al menos 10 soluciones innovadoras con potencial de implementación en sus instituciones.

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A lo largo de sus cuatro ediciones, el programa ha convocado a más de 200 funcionarios y funcionarias de más de 32 instituciones públicas, quienes han desarrollado alrededor de 40 soluciones orientadas a mejorar servicios, procesos y políticas públicas y han desarrollado e implementado 20 pilotos públicos.