lanzan la quinta edición del Programa Innovadores Públicos

La convocatoria está dirigida a equipos de servidores públicos de los tres poderes del Estado, así como de universidades, gobiernos subnacionales y otras entidades públicas. Las instituciones interesadas podrán postular equipos de hasta cinco integrantes a través del Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) del CONACYT.

Lea más: Empleos verdes, un desafío para aplicarlo en Paraguay

Las postulaciones estarán abiertas por un mes, desde el 26 de marzo del corriente año, y se harán vía instrumento SPI: https://spi.conacyt.gov.py/user, hasta el 27 de abril a las 13:00, código: INPU26 - Convocatoria Innovadores Públicos 2026.

El programa promueve el diseño de soluciones a desafíos reales de la gestión pública, incorporando enfoques centrados en las personas, uso de evidencia y metodologías ágiles. A través de un proceso práctico, equipos multidisciplinarios de instituciones públicas trabajan en la identificación de problemas, el diseño de soluciones y su validación mediante pilotos, de acuerdo con el informe de prensa del PNUD.

La edición 2026 prevé la formación de 50 servidoras y servidores públicos organizados en hasta 10 equipos, quienes participarán de un proceso de aprendizaje aplicado que combina capacitación, mentoría y desarrollo de proyectos. Como resultado, se espera el diseño y testeo de al menos 10 soluciones innovadoras con potencial de implementación en sus instituciones.

Desde su creación en 2022, el programa ha convocado a más de 200 funcionarios y funcionarias de más de 35 instituciones públicas, quienes han desarrollado alrededor de 40 soluciones orientadas a mejorar servicios, procesos y políticas públicas y han desarrollado e implementado 20 pilotos públicos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: La Red de Mujeres del Chaco que consolida su autonomía

Más allá de los resultados, el programa se destaca por generar nuevas formas de trabajo dentro del Estado, promoviendo la colaboración, el enfoque interdisciplinario y la toma de decisiones basada en evidencia. Asimismo, impulsa la consolidación de una Red de Innovadores Públicos, que permite sostener el aprendizaje y fortalecer el intercambio entre instituciones.

“Con esta nueva edición, el Programa Innovadores Públicos continúa consolidándose como una plataforma clave para impulsar la innovación en el sector público y contribuir a una gestión más eficiente, colaborativa, orientada a resultados y a las personas” - Fernando Adames, representante residente adjunto PNUD Paraguay.