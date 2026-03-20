Revelan impactante video del derrumbe mortal de un puente en Brasil

Un video inédito, captado por las cámaras de vigilancia de un camión, reveló el momento exacto de la caída del puente Juscelino Kubitschek, ubicado en la carretera TO-226, en la frontera entre los estados de Tocantins y Maranhão.

En las imágenes se observa cómo varios vehículos caen al río Tocantins cuando la estructura se parte a la mitad el 22 de diciembre de 2024, un hecho que se cobró la vida de 14 personas.

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La difusión de este material fue realizada por la abogada Melissa Fachinello, quien representa a la empresa de transporte afectada y a las familias de las víctimas.

Fachinello denunció públicamente mediante sus redes sociales que la tragedia fue resultado de la “negligencia y la indiferencia”.

informe ya demostró falta de mantenimiento

El puente, de 533 metros de longitud, era una estructura antigua inaugurada en 1961 que conectaba los municipios de Estreito y Aguiarnópolis. Según un informe técnico de la Policía Federal, el colapso total ocurrió en un intervalo de apenas 15 a 30 segundos, mientras que el tramo central se desplomó en menos de un segundo.

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Los peritos concluyeron que, tras décadas de uso, la estructura ya no era capaz de soportar el peso y el flujo constante de camiones de carga que circulaban por la zona.

Según medios locales, las autoridades estaban al tanto del peligro mucho antes del accidente. Un informe encargado por el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (DNIT) en el año 2020 ya calificaba la situación del puente como “deficiente y precaria”, y reclamaba reformas urgentes de manera inmediata.