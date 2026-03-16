Villa del Rosario: el derrumbe del techo de una escuela causó susto

El suceso ocurrió aproximadamente a las 09:00 de este lunes, cuando un grupo de educadores, incluida la encargada de despacho de la institución, se estaba retirando del lugar, atendiendo que no había actividad académica a raíz de la inclemencia del tiempo, según se informó desde la Escuela Básica N° 1882 “Don Francisco Caballero Luraschi”.

No hubo ninguna persona lastimada, solo daños materiales que afectaron principalmente a la dirección y a una sala de clases de la escuela, según explicó la encargada de despacho, profesora Optaciana Acosta de Moreira. Agregó que están realizando las gestiones necesarias ante la Municipalidad y otros organismos responsables del sector educativo para la reparación de la parte dañada del edificio.

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Afortunadamente, la situación no pasó a mayores, teniendo en cuenta que los alumnos no asistieron a clases por las intensas lluvias que se estaban registrando a esa hora de la mañana. Sin embargo, los profesores asistieron para cumplir horarios, como habitualmente sucede cuando hay suspensión de clases, subrayó.

Infraestructura antigua

El área afectada corresponde a una infraestructura antigua de más de 40 años, pero que a simple vista no presentaba ningún deterioro, por lo que la estaban utilizando con total normalidad, explicó Acosta de Moreira.

Antecedentes de la institución

La institución funciona en los turnos mañana y tarde con 105 estudiantes del nivel Inicial al noveno grado. En el mismo predio funciona, además, el bachillerato técnico agropecuario con una importante cantidad de alumnos.

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La educadora refirió que la comunidad educativa ya está realizando las gestiones con las autoridades locales con el propósito de agilizar la reparación de la infraestructura edilicia, dijo la docente.