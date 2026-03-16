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16 de marzo de 2026 - 19:49

Villa del Rosario: el derrumbe del techo de una escuela causó susto

Un susto se llevaron al desplomarse parte del techo de la Escuela Básica N.° 1882 "Don Francisco Caballero Luraschi", ubicada en la compañía Caacupe’i, del distrito de Villa del Rosario.
Un susto se llevaron al desplomarse parte del techo de la Escuela Básica N.° 1882 "Don Francisco Caballero Luraschi", ubicada en la compañía Caacupe’i, del distrito de Villa del Rosario.Sergio Escobar

VILLA DEL ROSARIO. Gran susto causó el derrumbe parcial del techo de la sala de la dirección y de un aula en la Escuela Básica N° 1882 “Don Francisco Caballero Luraschi”, ubicada en la compañía Caacupe’i, distrito de Villa del Rosario, departamento de San Pedro. Afortunadamente, nadie se encontraba en la zona cuando ocurrió el hecho.

Por Sergio Escobar Rober

El suceso ocurrió aproximadamente a las 09:00 de este lunes, cuando un grupo de educadores, incluida la encargada de despacho de la institución, se estaba retirando del lugar, atendiendo que no había actividad académica a raíz de la inclemencia del tiempo, según se informó desde la Escuela Básica N° 1882 “Don Francisco Caballero Luraschi”.

No hubo ninguna persona lastimada, solo daños materiales que afectaron principalmente a la dirección y a una sala de clases de la escuela, según explicó la encargada de despacho, profesora Optaciana Acosta de Moreira. Agregó que están realizando las gestiones necesarias ante la Municipalidad y otros organismos responsables del sector educativo para la reparación de la parte dañada del edificio.

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Afortunadamente, la situación no pasó a mayores, teniendo en cuenta que los alumnos no asistieron a clases por las intensas lluvias que se estaban registrando a esa hora de la mañana. Sin embargo, los profesores asistieron para cumplir horarios, como habitualmente sucede cuando hay suspensión de clases, subrayó.

Infraestructura antigua

El área afectada corresponde a una infraestructura antigua de más de 40 años, pero que a simple vista no presentaba ningún deterioro, por lo que la estaban utilizando con total normalidad, explicó Acosta de Moreira.

Antecedentes de la institución

La institución funciona en los turnos mañana y tarde con 105 estudiantes del nivel Inicial al noveno grado. En el mismo predio funciona, además, el bachillerato técnico agropecuario con una importante cantidad de alumnos.

La educadora refirió que la comunidad educativa ya está realizando las gestiones con las autoridades locales con el propósito de agilizar la reparación de la infraestructura edilicia, dijo la docente.