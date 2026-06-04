Gral. Aquino: obras del MEC continúan paralizadas en 18 colegios

Los representantes de las distintas comunidades educativas afectadas por la paralización de obras vienen realizando todo tipo de reclamos sobre los problemas que ocasionan las obras abandonadas, principalmente por el peligro que representa movilizarse entre los materiales de construcción que se encuentran esparcidos en el predio de los colegios, señalaron.

Las construcciones paralizadas están ubicadas en las localidades de Choré, Yataity del Norte, Villa del Rosario, 25 de Diciembre, San Estanislao, Itacurubí del Rosario, Gral. Resquín y Gral. Aquino, todas del departamento de San Pedro.

Entre las 18 instituciones está el Colegio Nacional Gral. Elizardo Aquino, ubicado en el centro de la ciudad, que funciona en tres turnos: mañana, tarde y noche, con más de 300 alumnos matriculados desde el 9.º grado hasta el 3.º curso de la media.

El director de esta casa de estudios, el profesor Ricardo Fernández, dijo que, desde la suspensión de los trabajos, ninguna autoridad del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se comunicó con la dirección ni con los padres de familia para informar cuándo se estarían reiniciando las obras y dar tranquilidad a los miembros de la institución.

Mencionó que, por lo menos, de esa manera sabrían si existe la posibilidad de terminar los trabajos inconclusos o no, para evitar falsas expectativas.

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“Esperamos que las autoridades del MEC hagan lo que tienen que hacer con respecto a nuestro colegio y a las demás obras, donde también están esperando que los trabajos sean terminados”, expresó.

Elías Martínez, alumno del tercer curso, refirió que es necesaria la culminación de las construcciones para que los estudiantes puedan contar con las comodidades requeridas, que serán de mucha importancia para ellos en su formación académica.

Otros directores

El director del Colegio Nacional Sebastián de Yegros de Santaní, el profesor Anselmo González, y el director del Colegio María Auxiliadora de la misma ciudad, Pedro Antonio Álvarez, coincidieron en que las instituciones que administran se encuentran en la misma situación que los demás colegios. Ante la realidad presentada, formularon un serio reclamo a las autoridades del MEC para la terminación de las obras que quedaron abandonadas.

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Empresas contratistas

Las empresas que fueron adjudicadas para realizar las obras son el Consorcio MEC, cuyo encargado residente es el arquitecto Francisco Quiñónez, y la constructora Ascent Ingeniería y Construcción.

El Consorcio MEC tiene a su cargo once edificaciones, entre ellas el Colegio Nacional de Choré, del municipio del mismo nombre; en Gral. Aquino, el Colegio Nacional Eusebio Ayala; en Itacurubí del Rosario, los colegios nacionales Mariscal López y San Francisco de Asís; y, en Santaní, los colegios Sebastián de Yegros, San Sebastián y San José.

Aparte de estas obras, el Consorcio MEC debe realizar construcciones en el Colegio Nacional Villa del Rosario y el Colegio Nacional Mbocayá; en Gral. Resquín, el Colegio Nacional Gral. Marcial Samaniego; y, en Yataity del Norte, el Colegio Nacional de Barrero Pytã.

La constructora Ascent fue adjudicada con siete obras: el Colegio Nacional 8 de Diciembre, de 25 de Diciembre; el Colegio Nacional María Auxiliadora, en Santaní; el Colegio Nacional Matildo Adorno, en Yataity del Norte; el Colegio Nacional Estrellita, en San Vicente Pancholo, Gral. Aquino; el Colegio Nacional Mbarete, de la colonia 4.000 Mbarete; el Colegio Nacional San Francisco; y el Colegio Nacional Gral. Elizardo Aquino.

El coordinador del Programa de Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de Colegios Técnicos (ProMIE) del MEC, arquitecto Francisco Schoeder, dijo que las obras se reiniciarían a finales de junio en los 18 colegios técnicos de San Pedro.