Directores de colegios de San Pedro esperan reinicio de obras del MEC

La suspensión de los trabajos en los 18 locales se dio a conocer en agosto del año pasado, cuando las obras ya estaban en plena ejecución, lo que causó mucho malestar entre los miembros de las distintas comunidades educativas, que consideraron la medida tomada por el MEC como una falta de seriedad de la institución estatal.

Con relación al reclamo de la continuidad de las obras, conversamos con dos directores de colegios de San Estanislao: el Lic. Anselmo González, director del Colegio Nacional Sebastián de Yegros, y el Lic. Pedro Álvarez, director del Colegio Nacional María Auxiliadora. Ambos, representantes de sus respectivas casas de estudios, señalaron que las comunidades educativas afectadas esperan que las autoridades del Ministerio de Educación autoricen a las empresas contratistas a proseguir con las obras que se encuentran paralizadas.

En ese sentido, el profesor Pedro Álvarez señaló que están en permanente comunicación con sus demás colegas directores afectados por la suspensión de las obras, las cuales se paralizaron hace seis meses y hasta hoy siguen sin plazo de reinicio de la prosecución de los trabajos, por lo que solicitan que el MEC pueda agilizar la terminación de las mejoras, enfatizó.

Construcciones paralizadas

Las obras que quedaron paralizadas se encuentran ubicadas en la zona sur y norte de San Pedro, específicamente en los municipios de Yataity del Norte, Choré, 25 de Diciembre, San Estanislao, Villa del Rosario, Gral. Aquino, Itacurubí del Rosario y Gral. Resquín, cuyos trabajos estaban a cargo de las empresas constructoras Consorcio MEC, que en ese momento tenía como residente al Arq. Francisco Quiñónez, y la constructora Ascent Ingeniería y Construcción.

Obras distribuidas

Las obras están distribuidas de la siguiente manera: por una parte, el Consorcio MEC fue adjudicado con once construcciones, empezando por el Colegio Nacional de Choré, situado en el distrito que lleva el mismo nombre; y en Gral. Aquino, el Colegio Nacional Eusebio Ayala; en Itacurubí del Rosario, el Colegio Nacional Mariscal López y San Francisco de Asís.

En San Estanislao, el Colegio Nacional Sebastián de Yegros, el Colegio Nacional San Sebastián y el Colegio Nacional San José.

También en Villa del Rosario fue adjudicada a la misma empresa la ampliación del Colegio Nacional Villa del Rosario y el Colegio Nacional Mbocayá; además, en Gral. Resquín tiene a su cargo el mejoramiento del Colegio Nacional Gral. Marcial Samaniego y, en Yataity del Norte, el Colegio Nacional de Barrero Pytã.

La empresa Ascent, sin embargo, fue adjudicada con siete construcciones: el Colegio Nacional 8 de Diciembre, de 25 de Diciembre; el Colegio Nacional María Auxiliadora, en Santaní; el Colegio Nacional Matildo Adorno, en Yataity del Norte; el Colegio Nacional Estrellita, en San Vicente Pancholo, Gral. Aquino; el Colegio Nacional Mbarete, de 4.000; el Colegio Nacional San Francisco; y el Colegio Nacional Gral. Elizardo Aquino. Todas estas obras se encuentran paralizadas desde agosto del 2025, por lo que los directores y padres de familia reclaman la continuidad de los trabajos.

Tratamos de comunicarnos con algún responsable de la Dirección de Planificación de Proyectos del MEC, para conocer la situación en que se encuentra el proyecto, pero nadie atendió nuestra llamada.