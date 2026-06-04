Presos celebran trabajar en reconstrucción de ex-Tacumbú: “Nos ayuda a liberar la cabeza”

Unos 120 internos fueron contratados por la constructora encargada de ejecutar las obras de modernización edilicia del Centro Nacional de Prevenidos. El histórico penal, conocido como Tacumbú, cambió de denominación, trasladó a los condenados y avanza hacia su conversión en un centro exclusivo para personas procesadas sin sentencia.

Carlos, uno de los internos que trabajan en la obra, destacó que esta experiencia representa una oportunidad para mantenerse ocupado, alejado de las prácticas negativas dentro del penal y con la posibilidad de obtener ingresos económicos.

“Es un gran provecho para nosotros que estando en estas condiciones nos den la oportunidad para trabajar. Te ayuda mucho estando acá en la cárcel. La platita nos viene bien, así nos hace liberar nuestra cabeza y nos mantiene ocupados con trabajo. Para ayudar a mi familia también”, refirió.

Agregó que, a sus 29 años, aún tiene una vida por delante y considera que la experiencia adquirida durante las obras será útil una vez que abandone el sistema penitenciario. “Me ayuda para la vida siguiente y en todo. Venir a aprender un oficio, si no tenías uno afuera, te ayuda mucho”, expresó.

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Centro Nacional de Prevenidos: ¿qué se está renovando?

La directora de Obras e Infraestructura del Ministerio de Justicia, Stella Azuaga, informó que los trabajos de modernización comenzaron hace aproximadamente un mes y se ejecutan por etapas, debido a que el establecimiento continúa albergando a personas privadas de libertad.

Precisó que las intervenciones se concentran en dos sectores principales: el cuadrante posterior del recinto y el área frontal, donde funcionan servicios esenciales como la cocina, la panadería, la carnicería y la intendencia.

En esta última zona está prevista la reubicación y adecuación de los servicios para optimizar la distribución de alimentos al resto del establecimiento.

Los trabajos contemplan la renovación de pisos, techos, azulejos, aberturas y sectores afectados por las demoliciones realizadas durante la Operación Veneratio, desarrollada en 2023. Además, se intervendrán áreas superiores y depósitos internos.

Internos colaboran en la transformación del penal

Azuaga explicó que los internos que participan en las obras están identificados con chalecos verdes y cumplen funciones de apoyo, mientras que los trabajadores especializados de la empresa contratista utilizan chalecos naranjas y se encargan de las tareas técnicas y del control de materiales.

“Es muy importante compartir esta nueva modalidad de gestión y de trabajo que estamos implementando, en donde los mismos habitantes del lugar son los que forman parte del cambio de la transformación de este sitio”, destacó.

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Renovarán instalaciones eléctricas y áreas de servicios

Uno de los puntos centrales del proyecto será la modernización integral de las instalaciones eléctricas en el área conocida como “rancho”, donde las conexiones expuestas y peligrosas serán reemplazadas por sistemas adecuados a las normas de seguridad.

Según la funcionaria, el objetivo es garantizar mejores condiciones de trabajo, higiene y salubridad para la preparación de alimentos, además de reforzar la seguridad de trabajadores e internos.

“Le estamos dando una visión distinta, un vuelco diferente. Hablamos de un nuevo modelo de gestión donde tomamos las normativas como el puntapié inicial para todas las iniciativas, no solamente en infraestructura, sino también en el área ambiental”, concluyó Azuaga.