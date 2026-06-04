Nacionales
04 de junio de 2026 a la - 16:39

¿Se pagó rescate por Almir? Lo que dice el Gobierno

Almir de Brum (centro, con remera marrón) después de ser liberado en Curuguaty. Se lo nota más delgado, pálido, con barba tupida y rodillas escoriadas.
Almir de Brum (centro, con remera marrón) después de ser liberado en Curuguaty. Se lo nota más delgado, pálido, con barba tupida y rodillas escoriadas.Ministerio del Interior de Paraguay

El ministro de Defensa confirmó que Almir de Brum Da Silva se encuentra en buenas condiciones y aseguró que su liberación se dio debido a que los secuestradores “ya no tenían ninguna posibilidad de movilizarse”. Esto dijo sobre si la familia pagó algún rescate.

Por ABC Color

En una breve conferencia de prensa, el ministro de Defensa, Óscar González, sostuvo que se cumplió con el primer objetivo, que era la liberación de Almir de Brum Da Silva, quien estaba secuestrado por el grupo criminal autodenominado EPP desde el mes de febrero.

“Todas las fuerzas de seguridad desplegadas desde el mismo día del secuestro han dado su fruto, porque este grupo criminal, terrorista, no tuvo ninguna posibilidad de movilizarse dentro de la Reserva en la que tenían retenido a nuestro compatriota”, señaló el ministro.

Resaltó que el presidente de la República, Santiago Peña, ha estado permanentemente monitoreando todos los trabajos de búsqueda. “Ha dado precisas instrucciones y sobre todo, ha ordenado que todos los elementos de seguridad, tanto de operaciones como de inteligencia, estén al servicio de la búsqueda”.

“Esto es un logro y un motivo de alegría. En ese sentido no hay ninguna duda del trabajo que hicieron nuestros organismos de seguridad, porque tenemos trazabilidad, que ahora no podemos dar a luz porque las operaciones siguen en curso”, señaló.

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Por otra parte, Óscar González confirmó que el estado de salud de Almir es “impecable”, que está muy bien, disfrutando de su familia y mencionó que no tienen información alguna sobre si existió algún pago por el rescate.

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