Inteligencia maneja datos de que Almir De Brum seguiría con vida, afirma ministro de Defensa

El ministro de Defensa Nacional, Óscar Luis González Cañete, indicó que los organismos de inteligencia manejan informaciones relevantes sobre el caso, pero que muchos de los detalles no pueden ser divulgados para evitar poner en riesgo la seguridad del joven y de sus familiares.

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El ministro también señaló que los investigadores continúan analizando qué grupo criminal podría estar detrás del secuestro, considerando que ya transcurrieron cerca de 20 días desde el hecho. Hasta el momento, no se registró ningún tipo de comunicación con los familiares ni con los equipos de investigación desplegados en la zona, explicó.

Añadió que el principal objetivo de los investigadores es encontrar a Almir De Brum con vida y lograr su liberación. Señaló que, por esa razón, la parte operativa está a cargo del Comando de Operaciones de Defensa Interna, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el Primer Cuerpo de Ejército, la Tercera División de Caballería y otras unidades del Ejército Paraguayo.

En cuanto a la investigación, está a cargo del Batallón de Inteligencia Militar y del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional.

De acuerdo con los antecedentes, De Brum fue secuestrado mientras realizaba trabajos de cosecha en una propiedad rural ubicada a unos 500 metros de la vivienda de su familia. El hecho ocurrió cuando el joven se encontraba trabajando en el lugar y fue interceptado por desconocidos.

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Ayer, jueves, los familiares de De Brum convocaron a una conferencia de prensa para solicitar a los captores una señal de vida del joven. También expusieron públicamente la realidad en la que viven, con el objetivo de que la población en general y los propios secuestradores conozcan la situación social y económica de la familia.