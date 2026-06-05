Alumnos del Inter exigen transparencia en el nombramiento de la dirección

Una jornada de tensión se vive este viernes en la institución educativa Internacional, donde alumnos del nivel secundario iniciaron una manifestación pacífica en forma de sentata. El motivo de la protesta es el rechazo categórico al reciente nombramiento del pastor Cristóbal Mareco Lird como director de la institución.

Los estudiantes señalan que esta decisión ignora las preocupaciones manifestadas previamente por alumnos, padres y exalumnos, incluso después de que el mencionado directivo fuera separado del cargo anteriormente por una medida cautelar judicial.

Durante el desarrollo de la medida de fuerza, los estudiantes manifestantes reportaron haber sido advertidos por las autoridades de la institución sobre la posible aplicación de sanciones colectivas.

A pesar de estas advertencias, los alumnos reafirmaron su postura y han decidido continuar con la medida de protesta. Asimismo, informaron que tienen previsto presentar una nota formal ante las autoridades competentes para exponer detalladamente sus reclamos.

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La movilización no se limita al nivel secundario, pues ha recibido un importante apoyo de estudiantes del segundo ciclo de la educación primaria.

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La comunidad educativa se mantiene expectante ante la resolución que pueda tomar la administración del colegio frente a esta medida de fuerza que busca salvaguardar las normativas institucionales.