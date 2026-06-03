Padres del Colegio Internacional rechazan designación de nuevo director

En febrero de este año, varios padres de alumnos del Colegio Internacional llevaron a cabo una serie de manifestaciones en rechazo a la designación del pastor Cristóbal Mareco Lird como director general de la institución.

Para el 19 de febrero, la Asociación de Padres del Colegio Internacional informó que el Poder Judicial dispuso una medida cautelar que implicaba el apartamiento inmediato de Mareco Lird, por lo que el cargo quedó vacante.

Ahora, la APACI emitió un comunicado donde confirmó que hoy el presidente y vicepresidenta de la asociación fueron recibidos por la encargada de despacho del colegio, Mirtha Noguera, y en ese encuentro se les informó sobre la redesignación de Mareco Lird como director.

“Comunicada su designación por la vicedirectora se unió a la reunión el señor Mareco Lird, oportunidad en la que la APACI le manifestó, de manera respetuosa pero firme, que no acompaña ni reconoce dicha designación en las condiciones actuales", sostiene el comunicado.

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Rechazo a la designación del nuevo director

Según la asociación, su postura “se funda exclusivamente en razones de procedimiento e institucionalidad”.

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El motivo, conforme alegan, es porque hasta ahora “no han sido presentados a la comunidad de padres los antecedentes, currículum vitae, títulos, certificaciones ni algún otro elemento objetivo que permita acreditar la idoneidad y la preparación académica requeridas para ejercer la dirección de una institución educativa de la envergadura del Colegio Internacional”.

De igual manera, aseguran que la APACI “no formula cuestionamientos de carácter personal”, pero reiteran, como un pedido institucional, una reunión con la Junta Directiva del Colegio para “brindar explicaciones”.

“Ello cobra especial relevancia en un contexto en el que existen antecedentes y procesos legales en curso vinculados a esta situación, lo que hace aún más necesaria la máxima prudencia y apego a la legalidad. La APACI mantendrá su postura institucional y continuará realizando las gestiones necesarias, por las vías que correspondan, en defensa de los derechos e intereses de los alumnos, sus familias y la comunidad educativa en su conjunto", concluyen.

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