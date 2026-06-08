Caso Melania: Juicio contra adolescente comenzará el 17 de junio y Fiscalía pidió sobreseimiento provisional para otro procesado

La información fue confirmada por el fiscal Carlos Ramírez, quien señaló que el proceso penal contra el adolescente ya fue elevado a juicio y que la audiencia de inicio se encuentra fijada para mediados de este mes.

Debido a que el acusado es menor de edad, el juicio se desarrollará bajo las disposiciones especiales establecidas en la legislación de la niñez y adolescencia, por lo que no podrán divulgarse datos que permitan su identificación.

El adolescente fue procesado junto al sospechoso inicial, Marcelo Giménez Duarte, tras las investigaciones realizadas por la Fiscalía y la Policía Nacional luego del crimen.

En relación con Giménez, el fiscal confirmó que el Ministerio Público solicitó su sobreseimiento provisional durante la audiencia preliminar realizada la semana pasada. Según explicó, quedan pendientes diligencias para tener certeza positiva necesaria para sostener la acusación en un eventual juicio oral.

El agente fiscal recordó que en las primeras etapas de la investigación existían indicios que hacían presumir una posible participación de Marcelo Giménez en el hecho, situación que incluso motivó pedidos de medidas judiciales en su contra. Sin embargo, indicó que dichos elementos aún deben ser fortalecidos con pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad penal.

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La defensa de Marcelo Giménez, por su parte, solicitó el sobreseimiento definitivo, argumentando que las diligencias pendientes ya no modificarán la situación procesal de su representado.

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Ante esta diferencia de criterios, el Juzgado Penal de Garantías resolvió dar trámite de oposición al pedido fiscal y remitir los antecedentes a la Fiscalía General del Estado para que emita un dictamen antes de adoptarse una decisión definitiva.

El fiscal recordó además que Giménez se encontraba en libertad condicional ante una condena en otra causa y que, cuando surgieron los primeros indicios que lo vinculaban al caso Melania, se revocó dicha libertad. Incluso tras los hechos más recientes, Giménez estaría cerca de compurgar la pena inicial, por lo que, saldría en libre nuevamente en caso de ratificarse el sobreseimiento provisional.

Antecedente

El crimen ocurrió el 21 de julio de 2025 en la compañía Isla Saka, distrito de Fulgencio Yegros. Según la reconstrucción fiscal, Melania Monserrat Riveros Dávalos salió de su vivienda durante la tarde mientras jugaba con otras niñas y posteriormente desapareció.

Horas después, la niña fue encontrada sin vida en una zona de chacras cercana a la vivienda. Las investigaciones posteriores concluyeron que la muerte se produjo de manera violenta.

Durante los meses siguientes, la Fiscalía realizó allanamientos, pericias telefónicas, análisis forenses, reconstrucciones de hechos y otras diligencias investigativas para determinar las circunstancias del crimen y la eventual participación de los sospechosos.

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Inicialmente, la causa fue caratulada como homicidio doloso, pero los resultados finales de la autopsia realizada al cuerpo llevaron a recaratular la misma incluyendo el abuso sexual en niños.