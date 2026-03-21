Caso Melania Monserrath: adolescente acusado por feminicidio irá a juicio oral

El proceso judicial del caso que conmocionó al departamento de Caazapá en julio de 2025 da un paso, luego de que se dispusiera la apertura a juicio oral y público contra un adolescente de 16 años, acusado por el feminicidio de la niña Melania Monserrath.

Los agentes fiscales Laury Vázquez y Carlos Ramírez lograron la admisión de la acusación presentada por el Ministerio Público.

La causa se tramita ante el Juzgado Penal de la Adolescencia del Primer Turno de Caazapá, a cargo de la magistrada María Roxana Ramírez, quien resolvió admitir la acusación en todos sus términos.

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Además, la jueza rechazó los incidentes planteados por la defensa del adolescente, entre ellos pedidos de exclusión de pruebas testimoniales, documentales y de la autopsia realizada como anticipo jurisdiccional de prueba.

Igualmente, no hizo lugar al pedido de sobreseimiento definitivo solicitado por los representantes legales del imputado.

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Con esta decisión, el caso será llevado a un juicio oral y público, donde se debatirán las pruebas recolectadas durante la etapa investigativa.

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De acuerdo con la hipótesis fiscal, los hechos ocurrieron el 21 de julio de 2025 en la localidad de Fulgencio Yegros. En esa fecha, la víctima, una niña de once años, habría sido atacada en horas de la siesta, en circunstancias que derivaron en su muerte.

El Ministerio Público sostiene que el adolescente imputado habría incurrido en los hechos punibles de abuso sexual en niños y feminicidio.

Como parte de los elementos recolectados durante la investigación, se señala que el sospechoso fue visto saliendo de una zona boscosa cercana al lugar donde posteriormente fue hallado el cuerpo de la menor.