Nacionales
21 de marzo de 2026 - 15:47

Caso Melania Monserrath: adolescente acusado por feminicidio irá a juicio oral

Melania Monserrath, asesinada en julio del año pasado en la localidad de Fulgencio Yegros.
Melania Monserrath, asesinada en julio del año pasado en la localidad de Fulgencio Yegros.Gentileza

La Justicia resolvió elevar a juicio oral y público la causa por el crimen de una niña de once años ocurrido en Fulgencio Yegros. La Fiscalía sostiene que el principal sospechoso, un adolescente de 16 años, habría cometido abuso sexual y feminicidio.

Por Siro Benítez

El proceso judicial del caso que conmocionó al departamento de Caazapá en julio de 2025 da un paso, luego de que se dispusiera la apertura a juicio oral y público contra un adolescente de 16 años, acusado por el feminicidio de la niña Melania Monserrath.

Los agentes fiscales Laury Vázquez y Carlos Ramírez lograron la admisión de la acusación presentada por el Ministerio Público.

La causa se tramita ante el Juzgado Penal de la Adolescencia del Primer Turno de Caazapá, a cargo de la magistrada María Roxana Ramírez, quien resolvió admitir la acusación en todos sus términos.

Lea más: Caso Melania Monserrath: dilatan audiencia preliminar contra adolescente acusado

Además, la jueza rechazó los incidentes planteados por la defensa del adolescente, entre ellos pedidos de exclusión de pruebas testimoniales, documentales y de la autopsia realizada como anticipo jurisdiccional de prueba.

Agentes fiscales Laury Rosana Vázquez y Carlos Germán Ramírez.
Agentes fiscales Laury Rosana Vázquez y Carlos Germán Ramírez.

Igualmente, no hizo lugar al pedido de sobreseimiento definitivo solicitado por los representantes legales del imputado.

Con esta decisión, el caso será llevado a un juicio oral y público, donde se debatirán las pruebas recolectadas durante la etapa investigativa.

Lea más: Caso Melania Monserrath: fiscales y familiares de la niña se oponen a medidas alternativas para el adolescente acusado

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los hechos ocurrieron el 21 de julio de 2025 en la localidad de Fulgencio Yegros. En esa fecha, la víctima, una niña de once años, habría sido atacada en horas de la siesta, en circunstancias que derivaron en su muerte.

El Ministerio Público sostiene que el adolescente imputado habría incurrido en los hechos punibles de abuso sexual en niños y feminicidio.

Como parte de los elementos recolectados durante la investigación, se señala que el sospechoso fue visto saliendo de una zona boscosa cercana al lugar donde posteriormente fue hallado el cuerpo de la menor.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.