Copia Fiel 2.0: Jueza autoriza pericia de celulares de candidato cartista en Luque

La autorización para la extracción de datos de los celulares y otros dispositivos electrónicos incautados al precandidato cartista a concejal de Luque Roberto Cubilla Sanabria y sus secretarios César García y Roberto Ayala Galeano, imputados en el caso Copia Fiel 2.0; fue dispuesta por la jueza de Garantías Especializado en Crimen Organizado Rosarito Montanía a pedido de los fiscales a cargo de la investigación.

A pedido del fiscal José Martín Morínigo serán extraídos los datos de 2 celulares, un pendrive y una notebook que pertenecen a Roberto Cubilla Sanabria; así como un celular, una mini PC, un dispositivo de almacenamiento externo y seis pendrives incautados a César García; como también dos celulares propiedad de Roberto Ayala.

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La imputación presentada por los agentes fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo Pereira, Francisco Cabrera y Diana Gómez, encargados del caso Copia Fiel 2.0, es por la presunta comisión de los hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso.

La semana pasada la defensa del Cubilla Sanabria, ejercida por el Abg. Damián Arévalo, solicitó revocar la prisión preventiva dictada el pasado 27 de mayo y que el juzgado de Garantías disponga el arresto domiciliario del encausado. Sin embargo, la jueza Rosarito Montanía ratificó la medida cautelar, por lo que el procesado sigue en prisión.

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Extracción clave en caso Copia Fiel 2.0

La jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía consideró procedente y de suma importancia acceder al contenido digital de los aparatos celulares, tarjetas SIM, memorias USB (pendrives), dispositivos de almacenamiento externo y computadoras incautadas por el Ministerio Púbico en fecha 26 de mayo de 2026, durante los allanamientos ejecutados en la ciudad de Luque, específicamente en los inmuebles propiedad o habitados por los ahora tres imputados.

“De la plataforma fáctica expuesta se desprende la sospecha fundada de que estos dispositivos contienen elementos de convicción determinantes sobre los hechos investigados e incluso de las personas que podrían formar parte de la estructura delictiva”, resalta la magistrada en el Auto Interlocutorio N° 118 dictado este lunes 8 de junio de 2026.

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Montanía agrega que el Ministerio Público indaga la presunta existencia de una organización criminal integrada por los procesado Roberto Cubilla Sanabria, César García y Roberto Ayala Galeano, dedicada a la enajenación e instrumentación irregular de bienes pertenecientes a personas vinculadas al narcotráfico.

Resalta que dichas maniobras habrían tenido como fin frustrar, de manera planificada, el comiso de los activos pertenecientes al procesado Alexandre Rodrigues Gomes, impidiendo así que dichos bienes pasen a favor del Estado paraguayo, por lo que la información extraída de los dispositivos electrónicos incautados, resulta idóneo, útil e indispensable para el avance y el éxito de la investigación.

Esquema de ocultamiento de bienes de Lalo Gomes

La imputación fiscal resalta que luego de los allanamientos en el marco de la Operación Pavo Real II, llevadas a cabo en la madrugada del 19 de agosto de 2024 en Pedro Juan Caballero, donde en uno de ellos murió el entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes; se activó un esquema para ocultar los bienes que el legislador y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes habían adquirido con dinero proveniente del narcotráfico.

Al respecto el Ministerio Público relata en el acta de imputación que, luego de que el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal bloqueara los bienes de Lalo Gomes y su hijo Alexandre, también en fecha 19 de agosto de 2024, el esquema supuestamente liderado por Roberto Cubilla Sanabria levantó las inhibiciones y transfirió esos bienes a nombres de terceros, con la complicidad de escribanos.

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Específicamente, agrega que Cubilla Sanabria tuvo participación en la compra venta de un camión y de un semirremolque granelero, pertenecientes a Alexandre Rodrigues Gomes. Ambas transacciones fueron formalizadas por la escribana María Raquel Cáceres, a través de escrituras públicas números 859 y 860 de fecha 22 de agosto de 2024.

Para realizar las transferencias la escribana invocó un poder general de administración con cláusula especial que otorgó el señor Faustino Ramón Aguayo Cabañas a favor del señor Roberto Santiago Ayala Galeano, quien firmó las transferencias a favor de César García, cuñado de Cubilla Sanabria y destinatario final de los bienes.

Precandidato cartista sería “cerebro” del esquema

De acuerdo con la hipótesis fáctica del Ministerio Público, las escrituras de los bienes habrían sido redactadas por el ahora procesado Roberto Cubilla Sanabria, mediante la ayuda prestada por Mirna Esther Díaz Brítez, quien se desempeñaba como secretaria de confianza de la escribana María Raquel Cáceres.

La Fiscalía agrega que con la alteración de los datos de Alexandre Rodrigues Gomes en la base de datos de la entonces Dirección de los Registros Públicos, que actualmente forma parte del Registro Unificado Nacional; habría desaparecido la inhibición general de enajenar y gravar bienes, posibilitando así las transferencias de los bienes.

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El precandidato a concejal de Luque también está sindicado de haber tenido participación en la compra - venta de otro semirremolque perteneciente a Alexandre Rodrigues Gomes, el 12 de febrero de 2025. Nuevamente la transacción fue formalizada por la escribana María Raquel Cáceres, utilizando un poder general otorgado por Faustino Ramón Aguayo a favor de Roberto Santiago Ayala Galeano, quien a su vez transfirió el bien a Rosa Catalina Domínguez, quien falleció en Buenos Aires en el 2020.

Dicho bien habría sido transferido nuevamente en abril de 2025 por la supuesta propietaria Rosa Catalina Domínguez, a favor de la empresa Castellano S.A, oportunidad en la que el propio Cubilla Sanabria se habría presentado al señor Carlos Rubén Castellano como escribano de confianza de la vendedora y supuesta propietaria, quien en realidad había fallecido en el 2020.