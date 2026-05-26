Copia Fiel 2.0: candidato cartista actuaba como “cerebro” para blindar bienes de “Lalo” Gomes

En comunicación con ABC Cardinal, el comisario Luis López, jefe del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado, calificó a Cubilla como un “objetivo de alto valor” y el eslabón fundamental que permanecía oculto tras la primera fase del operativo ejecutada el año pasado.

A diferencia de las tres escribanas procesadas en la primera fase de “Copia Fiel” en septiembre de 2025, el comisario López aclaró que Cubilla no firmaba directamente los documentos de transferencia. Su rol era estrictamente estratégico y de coordinación.

“Él era el nexo, el coordinador. El encargado de encontrar o de buscar a diferentes personas, a diferentes notarios. Él elegía a determinadas personas como notarios y esas personas realizaban las transferencias y quedaban pegadas al proceso. Pero las evidencias nos traen hasta él”, detalló el jefe policial.

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El “articulador” que usó hasta la identidad de una fallecida

El jefe policial explicó el modus operandi de la red: en la primera fase de la investigación se detectó que la estructura llegó a utilizar los datos de una persona fallecida para simular la transferencia de costosas propiedades que luego eran derivadas a terceras empresas.

“Vino a firmar documentos y fue nuevamente a descansar”, ironizó el comisario López respecto a los niveles de falsificación que coordinaba el ahora detenido.

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Transferencias a 48 horas de la muerte de Lalo Gomes

Uno de los datos más impactantes revelados por el comisario López es la velocidad con la que operó la estructura criminal tras el operativo del 19 de agosto de 2024, donde cayó abatido el diputado Eulalio “Lalo” Gomes en Pedro Juan Caballero.

Según los documentos incautados, apenas 48 horas después del fallecimiento del parlamentario, mientras la familia todavía participaba de los actos fúnebres, la red de Cubilla inició un “blindaje exprés” de los bienes.

Al ser consultado sobre si se trataba de un despojo a la familia o una maniobra de auxilio, López manifestó:

“A criterio personal, yo creería que es un ocultamiento con el objeto de que no se le comise los bienes. Legalmente pasa a nombre de un tercero, pero la posesión real la siguen teniendo ellos”.

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Evidencias apuntan a un “Copia Fiel 3.0”

Los procedimientos de la fecha incluyeron el registro de la vivienda de Cubilla, su puesto de comando político (PC) donde se halló abundante documentación sobre transferencias de bienes muebles e inmuebles, la residencia de otro sospechoso y un estacionamiento que albergaba vehículos que pertenecieron a Alexandre Rodrigues Gomes y que ya habían sido traspasados a nombre de testaferros.

El comisario López anticipó que el material documental incautado es de tal magnitud que no descartan el surgimiento de una nueva fase. Además, reveló que Cubilla no solo operaba para el clan Gomes, sino que también prestó sus servicios de blanqueo a otra estructura del crimen organizado con procesos abiertos por tráfico internacional de drogas y asociación ilícita, cuyos detalles se mantienen bajo estricta reserva de sumario.

“Copia Fiel 2.0 culmina con esto, pero todo lo que estamos encontrando nos da el proceso para la apertura de una Copia Fiel 3.0”, concluyó el jefe policial antes de trasladar al detenido a la sede del Ministerio Público.

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