La ruta PY04 presenta grave deterioro y pone en peligro a los usuarios

A pesar de haber sido construido hace solo cuatro años, el tramo de 24 km de la antigua ruta PY04 se encuentra con profundo deterioro, visible principalmente en grietas y hundimientos. El hecho genera preocupación entre automovilistas, transportistas y pobladores de la zona que utilizan la vía.

La obra de pavimentado había demandado más de G. 69.589.420.602 hace cuatro años.

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El sector más afectado corresponde al tramo inaugurado en 2022, desde el desvío que conecta la antigua ruta PY04 con la ruta PY19. En varios puntos, la carpeta asfáltica presenta hundimientos, grietas y extensos sectores reventados, que ofrecen una imagen similar a una vía bombardeada.

Conductores que utilizan diariamente esta importante conexión vial entre Pilar y San Juan Bautista de Ñeembucú denunciaron que el estado del pavimento representa un serio peligro para la circulación, especialmente durante la noche y en días de lluvia, cuando los daños resultan difíciles de visualizar.

Además del riesgo de accidentes, la situación ocasiona constantes averías mecánicas en vehículos particulares, ómnibus y camiones de carga.

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La ruta constituye una de las principales vías de comunicación del departamento de Ñeembucú, facilitando el transporte de personas y la salida de la producción agropecuaria hacia distintos puntos del país.

El rápido deterioro de la obra genera cuestionamientos sobre la calidad de los trabajos ejecutados, considerando que fueron destinados más de G. 69.589 millones a su construcción.

Reparación

Ante las reiteradas quejas de los usuarios, el jefe del Distrito N° 12 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el ingeniero Pedro Cantero, informó que existe un compromiso por parte de funcionarios de la planta asfáltica de Itauguá para intervenir la zona durante la próxima semana.

Según explicó, los trabajos contemplarán la reparación de los sectores más dañados de la ruta PY04, así como también de otros puntos críticos de la red vial departamental.

Entre ellos mencionó el tramo de la ruta PY19, en el kilómetro 30, en el acceso a San Juan Bautista de Ñeembucú, y otro sector ubicado en el kilómetro 10, cerca de la comunidad de Mburica, distrito de Tacuaras.

Cantero añadió que también se realizarán trabajos de bacheo en la zona de General Díaz, donde igualmente se registran importantes deterioros en la ruta que une esa comunidad con la ciudad de Pilar.

Mientras aguardan el inicio de las reparaciones, usuarios de la vía exigen una solución definitiva que garantice la seguridad vial y evite que una obra de millonaria inversión continúe deteriorándose de manera prematura.