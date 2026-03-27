¡Alerta! Publicación falsa usa logo de ABC e imagen de empresario

“El nuevo proyecto de Raúl Constantino ya ha beneficiado a más de 10.000 paraguayos. La plataforma promete generar ingresos de hasta $12.000.000 por semana con una inversión mínima. ¿Es realmente así?”, es el supuesto “titular” de una publicación falsa que utiliza la imagen del diario ABC Color y la imagen del mencionado empresario.

Esta imagen, que corresponde a una edición con fines presuntamente delictivos y se viraliza mediante las redes sociales, no guarda ningún tipo de relación con el medio ABC o el ingeniero Raúl Constantino, es decir, es una publicación falsa.

Al respecto, Constantino aseguró que denunció el hecho a la Policía Nacional, la Fiscalía y también ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mitic), pero hasta el momento no recibió una comunicación por parte del Ministerio Público.

“Es totalmente falso y realicé las denuncias. Les pido por favor que denuncien, tuve conocidos que entraron en contactos y les pedían depósitos de 1.600.000 guaraníes. Es una estafa que está fuertemente e inició la semana pasada”, detalló.

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Tipificación de delitos

Por este caso, el ingeniero sostuvo que si no recibe una próxima comunicación, el lunes se apersonará a la Fiscalía y también instó a que estos casos sean tomados con mayor seriedad por las autoridades.

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“Soy un afectado con el uso de mi imagen y es peligrosa la cantidad de cosas que se pueden hacer en forma de ciberdelito. Es muy peligroso y se deberían tipificar los delitos”, sostuvo.

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