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27 de marzo de 2026 - 17:38

¡Alerta! Publicación falsa usa logo de ABC e imagen de empresario

La publicación falsa simula ser una "noticia" de ABC Color.
La publicación falsa simula ser una "noticia" de ABC Color.

Vía redes sociales se viraliza una publicación falsa que utiliza el logo de ABC Color simulando ser una noticia, además de la imagen del ingeniero Raúl Constantino. El empresario denunció este hecho ante la Policía, Fiscalía y Mitic.

Por ABC Color

“El nuevo proyecto de Raúl Constantino ya ha beneficiado a más de 10.000 paraguayos. La plataforma promete generar ingresos de hasta $12.000.000 por semana con una inversión mínima. ¿Es realmente así?”, es el supuesto “titular” de una publicación falsa que utiliza la imagen del diario ABC Color y la imagen del mencionado empresario.

Esta imagen, que corresponde a una edición con fines presuntamente delictivos y se viraliza mediante las redes sociales, no guarda ningún tipo de relación con el medio ABC o el ingeniero Raúl Constantino, es decir, es una publicación falsa.

Al respecto, Constantino aseguró que denunció el hecho a la Policía Nacional, la Fiscalía y también ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mitic), pero hasta el momento no recibió una comunicación por parte del Ministerio Público.

“Es totalmente falso y realicé las denuncias. Les pido por favor que denuncien, tuve conocidos que entraron en contactos y les pedían depósitos de 1.600.000 guaraníes. Es una estafa que está fuertemente e inició la semana pasada”, detalló.

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Tipificación de delitos

Por este caso, el ingeniero sostuvo que si no recibe una próxima comunicación, el lunes se apersonará a la Fiscalía y también instó a que estos casos sean tomados con mayor seriedad por las autoridades.

“Soy un afectado con el uso de mi imagen y es peligrosa la cantidad de cosas que se pueden hacer en forma de ciberdelito. Es muy peligroso y se deberían tipificar los delitos”, sostuvo.

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