Centro histórico de Asunción se prepara para el debut de la Albirroja

“El Centro Alienta” se llama el evento que se prevé para el 12 de junio. En la fecha se recuerda la firma de la Paz del Chaco, por lo que es feriado.

Este año además coincide con el primer partido del Mundial de Fútbol Fifa 2026 en Estados Unidos entre la Selección Paraguaya de Fútbol y la Selección De Estados Unidos de América.

Según la información del evento, el mismo iniciará a las 17:00, por lo que varios de los locales asociados brindarán el servicio en la calle, que además contará con las ya tradicionales ferias de la Feria Palmear.

“Después de 16 años... el centro vuelve a alentar. Nos vemos en la fiesta albirroja 12 de junio desde las 17:00″, indican desde la cuenta oficial de Sentí el Centro de la red social Instagram.

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Pantalla gigante en el centro

Además de la tradicional música y gastronomía que se ofrece en la zona histórica de la capital, también colocarán pantallas gigantes para disfrutar del partido.