Peña prepara las maletas para ir al Mundial y su lista de viajes sigue creciendo

A través de una nota con fecha de hoy, el presidente Santiago Peña informó al presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez sobre su próximo viaje internacional para que su larga lista siga en incremento.

El destino del mandatario es Los Ángeles, Estados Unidos, donde se prevé que permanezca desde el 11 hasta el 15 de junio.

De igual manera, comunicó que las “actividades” previstas en el territorio norteamericano ya están “cerradas”, aunque también sostiene que estas podrían “sufrir ajustes por razones imprevistas” dentro de las mencionadas fechas.

Este viernes, la Selección Nacional con Gustavo Alfaro al frente debuta en la Copa Mundial de Fútbol ante la anfitriona Estados Unidos en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, que pertenece al área metropolitana de Los Ángeles.

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Los viajes de Santiago Peña

El mes pasado, durante su visita a Filipinas, el presidente Peña completó 66 viajes oficiales en lo que va de su mandato, que comenzó en agosto de 2023. Ahora, este de Estados Unidos será su viaje oficial número 67.

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Ante las críticas recurrentes por la frecuencia con la que abandona el territorio nacional, Peña justificó sus reiteradas ausencias con el argumento de que sus viajes son para promover al país en la agenda internacional y supuestamente también para atraer inversiones.

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