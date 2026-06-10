Último día de presentación de documentos para los fondos de fomento al cine y audiovisual

Desde el INAP emitieron un comunicado en el que recuerdan que hoy es el último día para presentar los expedientes completos de solicitudes de certificados emitidos por la institución de cara a recibirlos antes del cierre de la convocatoria de Fondos Concursables.

El INAP recordó a productores, realizadores y empresas del sector que, conforme a lo establecido, todos los expedientes correspondientes a solicitudes de certificados emitidos que ingresen completos y en regla hasta hoy, miércoles 10 de junio, recibirán sus respectivos documentos antes del cierre de la convocatoria de Fondos Concursables de Fomento al Cine y el Audiovisual.

Estos documentos refieren a certificados de proyectos, certificados de productores y certificados de empresas productoras.

“Esta previsión no incluye aquellos expedientes que, una vez ingresados, requieran posteriormente rectificaciones documentales. Por ello, se recomienda especialmente revisar que toda la documentación esté correctamente presentada desde el inicio”, indican.

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Fondos de fomento al cine y al audiovisual

Señalan que la presentación física se realiza en la sede central del INAP, ubicada en las calles Montevideo 890 esquina Piribebuy, Asunción y se recibirá los documentos hasta las 14:00.

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Recuerdan que la presentación digital se realiza a través del correo electrónico mesadeentrada@inap.gov.py que estará habilitada hasta las 15:00, por ende, pasada esa hora, las presentaciones digitales se considerarán fuera de plazo.

“Se recomienda presentar la documentación con la mayor antelación posible dentro del horario establecido, verificar que todos los formularios estén completos, las firmas incluidas y los anexos adjuntos en formato requerido”, concluyen.

La convocatoria 2026 de Fondos Concursables cuentan con un total de G. 3.906 millones, que serán destinados a siete proyectos: dos largometrajes de ficción, un documental, una ópera prima, dos coproducciones minoritarias y una serie.