Alerta por enfermedad mano-pie-boca: síntomas, contagio y cómo prevenirla

La enfermedad mano-pie-boca es una infección viral común que, aunque afecta principalmente a la población infantil, puede presentarse en personas de cualquier edad.

Ante la aparición de casos, las autoridades sanitarias recuerdan la importancia de identificar los síntomas a tiempo y aplicar protocolos estrictos de higiene para cortar la cadena de transmisión.

La infección suele manifestarse inicialmente con cuadros similares a un resfriado común, presentando congestión nasal, rinorrea y fiebre. Sin embargo, su característica distintiva es la aparición de un exantema de tipo papulovesicular; es decir, llagas o erupciones que afectan la mucosa bucal, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

En varios casos, estas lesiones pueden extenderse hacia las rodillas, los codos y la zona de los glúteos.

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La transmisión ocurre principalmente a través del contacto directo con secreciones respiratorias, saliva, el líquido de las ampollas o materia fecal de personas infectadas.

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Debido a que el virus es altamente contagioso, la limpieza y la prevención son los pilares para evitar brotes. Se recomienda a las familias y cuidadores:

Higiene constante: Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente tras cambiar pañales, usar el baño, sonarse la nariz o antes de manipular alimentos.

Etiqueta respiratoria: Cubrir boca y nariz con el antebrazo o pañuelos desechables al toser o estornudar.

Desinfección de superficies: Limpiar regularmente objetos de uso frecuente como juguetes, mesas, picaportes y áreas de cambio de pañales.

Evitar el uso compartido: No intercambiar vasos, cubiertos, mamaderas, chupetes o toallas con otras personas.

Distanciamiento: Evitar el contacto cercano (besos o abrazos) con personas que presenten síntomas activos.

¿Qué hacer si un niño presenta síntomas?

Si sospecha que un menor padece esta infección, es fundamental consultar con un servicio de salud para obtener un diagnóstico preciso.

Una vez confirmado, el manejo médico se centra en favorecer el reposo del paciente e incentivar una adecuada hidratación, además de seguir estrictamente las indicaciones del profesional de salud tratante.

El lavado de manos frecuente y la desinfección de los elementos compartidos siguen siendo las barreras más efectivas para frenar el avance de esta enfermedad viral en la comunidad.