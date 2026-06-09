Hospital de Calle’í: aguardan por horas en largas filas para conseguir turnos en diabetología

Pacientes del Hospital General de San Lorenzo, más conocido como Hospital Calle’í, expresaron su malestar por las extensas filas que debieron soportar para poder agendar consultas en el área de diabetología.

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Muchos usuarios llegaron en horas de la madrugada e incluso pasaron la noche en el predio para intentar acceder a uno de los turnos disponibles.

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La alta demanda generó aglomeraciones en el centro asistencial y obligó a numerosos usuarios a permanecer formados en columnas durante gran parte de la mañana.

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Los espacios disponibles corresponden a consultas previstas para dentro de aproximadamente un mes, situación que incrementó el descontento entre los pacientes.

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Nidia Correa denunció que muchas personas llegaron durante la madrugada e incluso amanecieron en el hospital para asegurar un lugar en la fila. Indicó que entre los afectados se encuentran numerosos adultos mayores.

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La usuaria consideró que la situación refleja la necesidad de implementar mecanismos más eficientes para la asignación de turnos y evitar que los pacientes deban exponerse a extensas jornadas de espera.

Por su parte, Nilsa Ruiz, esposa de un paciente, relató que acudió temprano al hospital, pero aun así recibió el número 427 para la atención. Señaló que el sistema vigente genera inconvenientes y solicitó que se retome la modalidad anterior para el agendamiento.

Respuesta de la Directora General

Ante los cuestionamientos, la directora del Hospital General de San Lorenzo, doctora Sofía Ramos, defendió la implementación del nuevo sistema. Explicó que la medida fue adoptada tras detectar inconsistencias en la cantidad de turnos que se otorgaban.

“Los números no nos cerraban. En realidad, es para dar más turnos, porque se estaban dando pocos números para agendamiento. Tenemos a varios médicos atendiendo en las consultas. Estamos tratando de mejorar”, manifestó.

La directora indicó que el objetivo es optimizar la organización del servicio y ampliar el acceso de los pacientes a la especialidad. Sin embargo, los reclamos continúan debido a las largas filas registradas para el agendamiento y a la demora existente para acceder a las consultas.