Ineram advierte sobre aumento atípico de enfermedades respiratorias en Paraguay

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) se encuentra en alerta ante un comportamiento atípico en la curva de contagios de este año. Según informaron las autoridades sanitarias, el inicio de la temporada alta de afecciones respiratorias se adelantó varias semanas, coincidiendo con el descenso de las temperaturas en el país.

El Dr. Víctor Godoy, director del Ineram, explicó que, si bien el incremento de pacientes durante los meses de junio, julio y agosto es un fenómeno esperado, este año la carga viral se manifestó antes de lo previsto.

“Estamos empezando con la temporada alta; este año estamos teniendo una variación, ya que se adelantó unas semanas el aumento de casos”, señaló el titular de la institución.

De acuerdo con los datos brindados por el centro médico, la franja etaria más afectada por los cuadros respiratorios son los adultos mayores de 60 años. El reporte epidemiológico de la última semana confirma una circulación activa de diversos patógenos, entre los que destacan:

Rinovirus

Influenza tipo A

Parainfluenza

COVID-19

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En cuanto al volumen de pacientes, el panorama es de alta demanda. Entre enero y mayo de este año, el instituto ya superó las nueve mil consultas, la gran mayoría vinculadas a complicaciones respiratorias. Ante este escenario, el Dr. Godoy afirmó que el hospital ya se encuentra ejecutando su plan de contingencia para absorber el aumento esperado en las próximas semanas.

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La importancia de la inmunización

Consultado sobre el impacto de la vacunación, el director del Ineram enfatizó que, aunque no cuentan con una estadística segmentada sobre el estatus de vacunación de cada paciente, la evidencia clínica es clara: la inmunización es la herramienta más eficaz para evitar cuadros graves.

“Tenemos una población un poco reacia, seguramente porque no conoce todos los beneficios que brinda la vacuna. Se hablan de muchas cosas, pero lo que puedo asegurar es que, una vez vacunado, se evitan cuadros mucho más complicados”, remarcó Godoy.

Ante la alta circulación viral, el Ineram insta a la ciudadanía a no bajar la guardia y retomar medidas de prevención básicas para mitigar el contagio comunitario: