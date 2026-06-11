San Juan Bautista: alumnos viven con emoción la previa del debut mundialista de la Albirroja

Los alumnos de la Escuela Básica N.º 1109 Diocesano Misionero de la ciudad de San Juan Bautista, capital del departamento de Misiones y cuna del capitán albirrojo Gustavo Gómez y de Diego Gómez, ya viven con enorme emoción la cuenta regresiva para el debut de Paraguay en la Copa del Mundo.

Entre cánticos, banderas y una contagiosa algarabía, los estudiantes comenzaron a palpitar lo que será la presentación de la selección paraguaya este viernes 12 de junio frente al anfitrión Estados Unidos, renovando la ilusión de millones de paraguayos.

La pasión mundialista ya se siente en cada rincón del país, y esta ciudad, que vio nacer a dos referentes de la Albirroja, no quiso quedarse al margen.

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Con el acompañamiento de sus docentes, los niños hicieron sentir toda su euforia y orgullo por la selección. Para muchos de ellos será su primer Mundial vivido con plena conciencia, una experiencia que despierta sueños, emociones y una alegría que se refleja en cada sonrisa y en cada grito de aliento para Paraguay.

“Sentimos una gran emoción porque Paraguay va al Mundial, aunque también es un sentimiento encontrado, ya que dos sanjuaninos estarán representando los colores de nuestro país y por supuesto nuestra ciudad. Hoy, junto a los chicos, demostramos ese aliento a nuestros jugadores con mucho entusiasmo, confiando en que, con garra, nuestros leones defenderán la garra guaraní”, señaló una de las docentes, Emilia Benitez.

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De esta manera, entre banderas, cánticos y una profunda emoción que envuelve a toda la comunidad educativa, la escuela se suma al sentimiento nacional que ya recorre el país en la previa del debut mundialista.

La ilusión crece con cada día y se transforma en orgullo colectivo, especialmente en una ciudad marcada por la historia de grandes referentes de la Albirroja, donde alumnos y docentes viven con intensidad este momento único, confiando en que la garra y el sueño paraguayo volverán a brillar después de 16 años en esta Copa del Mundo.