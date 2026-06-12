Embajada de Israel publica mensaje de apoyo a Paraguay en el Mundial

La Embajada de Israel en Paraguay difundió este jueves un video en sus redes sociales en el que funcionarios de la representación diplomática expresan su respaldo a la Selección Paraguaya en el marco de su participación en la Copa del Mundo 2026.
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En la grabación, los integrantes de la embajada aparecen enviando un breve pero efusivo mensaje de apoyo a la Albirroja. “¡Vamos Paraguay!”, expresaron, sumándose al entusiasmo que se vive en el país por el retorno de la selección a un Mundial después de 16 años.
Días atrás, el embajador de Israel en Paraguay, Amit Mekel, también había manifestado públicamente su apoyo al combinado nacional. “Aunque Israel no está en el Mundial, nuestro corazón alienta a Paraguay. Viva Paraguay, vamos Albirroja”, señaló, en una muestra de cercanía con la afición paraguaya en la antesala del partido contra Estados Unidos.