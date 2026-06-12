Nacionales
12 de junio de 2026 a la - 12:31

Guajayví: colonos están cansados de las promesas del Ministerio de Obras

El trayecto de 25 kilómetros en la colonia Primavera Real presenta serias complicaciones para la circulación de vehículos.
El trayecto de 25 kilómetros en la colonia Primavera Real presenta serias complicaciones para la circulación de vehículos.Sergio Escobar

GUAJAYVÍ. Habitantes de la colonia Primavera Real y poblaciones aledañas de Guajayví expresaron que están cansados de la falta de respuesta del MOPC para solucionar el mal estado de un camino de tierra de 25 km que cruza por la zona. Los lugareños piden el asfaltado del tramo.

Por Sergio Escobar Rober

La colonia Primavera Real está ubicada en el municipio de Guajayví, en la parte sur de San Pedro, cuyos pobladores se dedican exclusivamente a la producción agrícola y ganadera, siendo una de sus principales prioridades contar con un camino de todo tiempo para el traslado de los productos a los centros de acopio.

En ese punto, los integrantes de la comisión de desarrollo de la comunidad expresaron que hace más de 10 años vienen gestionando con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el asfaltado de un tramo de 25 kilómetros de camino de tierra que une la colonia con Vy’arenda, del distrito de Yrybucuá, pero que hasta hoy no pudieron concretarlo por la falta de interés de las autoridades del ente caminero.

Los colonos del área reclaman al MOPC mejoras en el camino de tierra afectado por barro y la falta de mantenimiento.
Los colonos del área reclaman al MOPC mejoras en el camino de tierra afectado por barro y la falta de mantenimiento.

Uno de los referentes de la comisión vecinal, José Varela, mencionó que el año pasado, en 2025, recibieron la información desde el MOPC de que en febrero de este año ya estarían empezando los trabajos de mejoramiento; sin embargo, hasta este momento no hay ni un movimiento de maquinarias a lo largo de la vía, motivo por el cual los moradores del lugar y de las demás poblaciones se sienten indignados por el accionar de sus autoridades, refirió.

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Millonarias pérdidas

Asimismo, indicó que el mal estado de la calle que cruza por la colonia ya ocasionó millonarios perjuicios a los agricultores de la zona, como también a los compradores que continuamente hacen sus recorridos por los establecimientos agrícolas y ganaderos para retirar los productos de las respectivas fincas.

“Los pobladores de Primavera Real y los otros asentamientos ya están cansados de los compromisos incumplidos de los representantes del MOPC, atendiendo a que hace muchos años vienen repitiendo las mismas promesas a la gente, dando una falsa expectativa a los colonos que realmente necesitan de un camino de todo tiempo para evitar las millonarias pérdidas económicas de los habitantes de la zona”, agregó.

Sobre el tema, tratamos de comunicarnos con el responsable de la Sección de Caminos Vecinales del MOPC, Ing. Guido Benítez, pero no tuvimos ninguna respuesta por parte del funcionario.