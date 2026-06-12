Guajayví: colonos están cansados de las promesas del Ministerio de Obras

La colonia Primavera Real está ubicada en el municipio de Guajayví, en la parte sur de San Pedro, cuyos pobladores se dedican exclusivamente a la producción agrícola y ganadera, siendo una de sus principales prioridades contar con un camino de todo tiempo para el traslado de los productos a los centros de acopio.

En ese punto, los integrantes de la comisión de desarrollo de la comunidad expresaron que hace más de 10 años vienen gestionando con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el asfaltado de un tramo de 25 kilómetros de camino de tierra que une la colonia con Vy’arenda, del distrito de Yrybucuá, pero que hasta hoy no pudieron concretarlo por la falta de interés de las autoridades del ente caminero.

Uno de los referentes de la comisión vecinal, José Varela, mencionó que el año pasado, en 2025, recibieron la información desde el MOPC de que en febrero de este año ya estarían empezando los trabajos de mejoramiento; sin embargo, hasta este momento no hay ni un movimiento de maquinarias a lo largo de la vía, motivo por el cual los moradores del lugar y de las demás poblaciones se sienten indignados por el accionar de sus autoridades, refirió.

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Millonarias pérdidas

Asimismo, indicó que el mal estado de la calle que cruza por la colonia ya ocasionó millonarios perjuicios a los agricultores de la zona, como también a los compradores que continuamente hacen sus recorridos por los establecimientos agrícolas y ganaderos para retirar los productos de las respectivas fincas.

“Los pobladores de Primavera Real y los otros asentamientos ya están cansados de los compromisos incumplidos de los representantes del MOPC, atendiendo a que hace muchos años vienen repitiendo las mismas promesas a la gente, dando una falsa expectativa a los colonos que realmente necesitan de un camino de todo tiempo para evitar las millonarias pérdidas económicas de los habitantes de la zona”, agregó.

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Sobre el tema, tratamos de comunicarnos con el responsable de la Sección de Caminos Vecinales del MOPC, Ing. Guido Benítez, pero no tuvimos ninguna respuesta por parte del funcionario.