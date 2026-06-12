Mundial 2026: Correos del Paraguay anuncia estampillas de la Albirroja

La Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) anunció la emisión de estampillas postales temáticas de la Copa del Mundo de fútbol y la selección paraguaya, a tiempo para el debut de la Albirroja en el mayor evento del balompié a nivel global.
Según explica la Dinacopa, el lanzamiento se compone de dos estampillas en formato ‘planchita’ con valores de 5.000 y 12.000 guaraníes - totalizando 12.000 guaraníes por cada hoja – , con dos viñetas complementarias.
El diseño de las estampillas evoca el acompañamiento del público paraguayo a la selección nacional y retrata a algunos de los íconos actuales de la Albirroja como los futbolistas Julio Enciso, Gustavo Gómez o Miguel Almirón, además de al director técnico Gustavo Alfaro.
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Los diseños fueron realizados por la ilustradora digital Lili Cantero.