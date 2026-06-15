Falta de pagos de la Caja Municipal: “Los jubilados pasan hambre”

Rita Duarte, presidenta de la Asociación Paraguaya de Jubilados y Pensionados, confirmó que el reclamo principal que tienen es por la falta de pagos que se extienden desde el mes de marzo, por lo que insisten en una intervención por parte de la Superintendencia de Jubilaciones.

“Queremos la intervención de la caja; una respuesta que nos pueda sacar de esta situación calamitosa en la que estamos. Ya prácticamente estamos llegando a tres meses sin cobrar; hay muchísimos jubilados que todavía no cobraron”, agregó.

Asimismo, apuntó que el objetivo es que se encuentre una “solución de raíz”, por parte de la superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

“Es insostenible; hay jubilados con hambre, enfermos”, declaró.

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“No tienen para comer”

Por su parte, Francisca González, quien vino hasta Asunción en representación de los jubilados de Encarnación, aseguró que hay “compañeros que no tienen para comer” ante la falta de pagos.

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Por su parte, Pedro Benítez Aldana, otro manifestante, recalcó que hay funcionarios “atornillados“ e inclusive jubilados con un salario irregular, dentro de la Caja Municipal.

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