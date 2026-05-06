Presentan plano para reconstruir siniestrada sede de la Caja de Jubilación Municipal

La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, cuyo titular es Venancio Díaz Escobar, presentó ante la Municipalidad de Asunción los planos del proyecto de reconstrucción del Bloque B, que había sido consumido por el incendio provocado del 16 de mayo del 2024.

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Ante el anuncio de las obras muchos jubilados cuestionaron que se estén destinando recursos económicos en el edificio mientras exista un excesivo retraso en el pago de los haberes. Los jubilados y pensionados recién recibieron sus salarios del mes de febrero.

“Entendemos la preocupación existente respecto a la situación de pagos, y por ello es importante aclarar que esta obra no se ejecuta con recursos destinados a haberes jubilatorios, sino que será financiada exclusivamente con fondos provenientes de la indemnización del seguro, recuperados específicamente para este fin”, reza parte del comunicado emitido por la Caja de Jubilación Municipal.

Se indica además que los recursos provenientes del seguro no pueden ni deben ser utilizados para otro destino, por lo que su aplicación en la reconstrucción no afecta el cumplimiento de las obligaciones previsionales de la institución.

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Aclararon además que el diseño del proyecto no significó un gasto extra para la institución, teniendo en cuenta que fue realizado por profesionales de la Caja Municipal.

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Se aclaró que tras la aprobación de los planos por parte de la Municipalidad de Asunción se llamará a una licitación de las obras para su ejecución.

Incendio provocado

En la tarde del 16 de mayo del 2024 un funcionario habría provocado el incendio que consumió varios documentos. Sin embargo, tras la investigación se confirmó que otras funcionarias estarían también involucradas en la “quema de archivo,” principalmente de documentos valiosos que evidenciarían el cobro irregular de la devolución del aporte y otras desprolijidades administrativas.

El funcionario Ramón Fernando Kiesel Bejarano fue imputado en octubre del 2024 por producción de riesgos comunes y destrucción o daño a documentos y, durante su declaración, relató cómo fue obligado a realizar el incendio. Describió las reuniones que tuvo con sus jefas y también había solicitado resguardo porque temía por su vida.

Tras la investigación, el fiscal Francisco Torres también imputó a Fulvia Fernández, ex jefa de Contabilidad; Fabiana Benítez, ex directora de Administración y Finanzas y a Rossana Ramírez, jefa de Tesorería por producción de riesgos comunes y destrucción o daño a documentos.