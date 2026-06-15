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15 de junio de 2026 a la - 09:29

Guía de fiestas de San Juan 2026: estas son las celebraciones que se vienen en Asunción y otros puntos del país

Villarrica celebrará su fiesta de San Juan Ára en la histórica exestación de trenes.
Imagen de archivo de un toro candil en Villarrica durante su fiesta de San Juan Ára en la histórica exestación de trenes.Siro Benítez

Las tradicionales fiestas de San Juan vuelven a reunir a familias y comunidades en distintos puntos de Paraguay con juegos típicos, comidas tradicionales, espectáculos artísticos y actividades para todas las edades. Durante junio, municipios, instituciones y organizaciones preparan eventos que buscan mantener viva una de las celebraciones culturales más emblemáticas del país. Te dejamos la lista de festejos para que agendes a los que querés ir.

Por ABC Color

Las fiestas de San Juan ya comenzaron a multiplicarse en Asunción y varias ciudades del interior, donde se organizan jornadas cargadas de tradición, gastronomía y entretenimiento. Como cada año, los asistentes podrán disfrutar de clásicos juegos populares como el paila jeheréi, la carrera vosa, el kambuchi jejoka y otras actividades que forman parte del patrimonio cultural paraguayo.

Además de los juegos tradicionales, las celebraciones suelen incluir ferias gastronómicas con platos típicos como mbejú, pajagua mascada, pastel mandi’o, chicharõ trenzado y butifarra. También se prevén presentaciones artísticas, festivales de música y espacios recreativos para niños y adultos, consolidando a San Juan como una de las festividades más esperadas del calendario nacional.

En Asunción, centros culturales, instituciones educativas, clubes y organizaciones sociales preparan eventos abiertos al público durante las próximas semanas. Mientras tanto, ciudades de Central, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y otros departamentos también ultiman detalles para recibir a miles de visitantes en celebraciones que combinan tradición, identidad y encuentro comunitario.

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